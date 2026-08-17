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Nepovolená jízda vlaku zastavila provoz pod Vyšehradem. Cestující evakuovali

Autor: ,
  16:32
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ondřej Littera, MAFRA

Nepovolená jízda vlaku zastavila odpoledne provoz mezi pražským hlavním nádražím a Smíchovem. Podle mluvčího Správy železnic Martina Kavky hasiči z vlaku evakuovali cestující.

Hasiči provedli evakuaci i s ohledem na dobrou dostupnost pražské MHD, kterou mohli cestující využít. Událost se obešla bez dalších následků.

Podle Kavky se mimořádná událost dále vyšetřuje.

„Zatím je evidovaná jako nepovolená jízda vlaku, ale většinou se například jedná o nedobrzdění před návěstidlem,“ dodal pro iDNES.cz.

Provoz v obou směrech se podařilo na trati obnovit před 16. hodinou.

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