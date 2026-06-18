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Část metra B stojí. Ve stanici Anděl srazila souprava muže, na místě zemřel

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  18:11aktualizováno  18:27
Ve čtvrtek vpodvečer srazila souprava pražského metra ve stanici Anděl na lince B muže, který střet nepřežil. Provoz je zastaven v úseku Smíchovské nádraží - Florenc v obou směrech. Nehoda zkomplikovala i tramvajovou dopravu.

Ke střetu došlo v 17:37. Ve stanici Anděl skočil muž pod přijíždějící soupravu. Na místě zemřel, informoval mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Mezi Smíchovským nádražím a Florencem metro nejezdí. V úseku Smíchovské nádraží – Zličín a Florenc – Černý Most je provoz zachován.

„Spoje jezdí v pravidelném intervalu mimo svůj jízdní řád,“ píše web pražského dopravního podniku (DPP).

Složky IZS zasahují na pražském Andělu, metro tam ve stanici srazilo člověka. (18. června 2026)
Složky IZS zasahují na pražském Andělu, metro tam ve stanici srazilo člověka. (18. června 2026)
Složky IZS zasahují na pražském Andělu, metro tam ve stanici srazilo člověka. (18. června 2026)
3 fotografie

V reakci na událost a její následky ovlivnily i tramvajovou linku číslo 3. Dopravní podnik posílil její provoz. Jezdí po odklonové trase Palackého náměstí – Anděl – Smíchovské nádraží – Lihovar – Dvorce. Dále pokračuje po své pravidelné trase. Cestující ji mohou využít místo zastavené podzemní dopravy.

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