Část metra B stojí. Ve stanici Anděl srazila souprava muže, na místě zemřel

Ke střetu došlo v 17:37. Ve stanici Anděl skočil muž pod přijíždějící soupravu. Na místě zemřel, informoval mluvčí pražských policistů Jan Daněk.
Mezi Smíchovským nádražím a Florencem metro nejezdí. V úseku Smíchovské nádraží – Zličín a Florenc – Černý Most je provoz zachován.
„Spoje jezdí v pravidelném intervalu mimo svůj jízdní řád,“ píše web pražského dopravního podniku (DPP).
V reakci na událost a její následky ovlivnily i tramvajovou linku číslo 3. Dopravní podnik posílil její provoz. Jezdí po odklonové trase Palackého náměstí – Anděl – Smíchovské nádraží – Lihovar – Dvorce. Dále pokračuje po své pravidelné trase. Cestující ji mohou využít místo zastavené podzemní dopravy.