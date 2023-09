Nejsme otroci, zaplaťte, dožadovali se protestující výplat před Zásilkovnou

„Jsme tu, protože nám Zásilkovna nezaplatila výplaty. Jezdili jsme pomáhat na Rudnou do Prahy, v Liberci jsme dělali na depu, nezaplatili to provozovateli. Nemáme výplaty prostě. Jsou to čtyři měsíce a nemám nic zaplaceno. Mně osobně dluží na výplatách hodně přes sto tisíc korun,“ řekl jeden z protestujících na pražské Balabence Václav Smrčka, který dal na začátku shromáždění všem přítomným nálepku „Nejsme otroci“.

Otroky je měl nazvat právě někdo ze Zásilkovny.

Protestující zmiňovali, že kromě neuhrazených výplat, museli často pracovat přesčas. Přítomný pár protestujících tvrdil, že jezdil vypomáhat na jiná depa, protože Zásilkovna svou práci nestíhala. Mezi svou běžnou směnou a směnou navíc měli jen pár hodin volna. Oběma má společnost dlužit přibližně 70 tisíc za poslední tři měsíce.

K protestu si účastníci přivezli i zvukovou aparaturu, ze které jim ke skandování hesel hrála hudba s loupežnickou tematikou.

Přestože podle účastníků neměl protest spojitost s kauzou uzavření libereckého depa, Zásilkovna si myslí pravý opak.

„Protest svolal bývalý provozovatel depa v Liberci pan Moc, jde o jeho nátlakovou akci. Zásilkovna s těmito pracovníky není v žádném pracovněprávním vztahu a žádné peníze jim nedluží,“ uvedl na dotaz redakce mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa. „Pokud nedostali své výplaty, musí je požadovat po panu Mocovi. Celou situaci spojenou se zásilkami, které pan Moc na depu neoprávněně zadržuje, řešíme a budeme řešit právní cestou.“

Tvrzení Zásilkovny Svatomír Moc, majitel depa v Bílém Kostele nad Nisou na Liberecku, popřel. Akci podle něj uspořádali dopravci, řidiči a pracovní agentura. Sám nemá s protestem nic společného. Přiznal však konflikt se Zásilkovnou, která mu má dlužit peníze za nezaplacené faktury. „Dluží mi 17,5 milionu. A ty jsou po splatnosti,“ uvedl Moc s tím, že další neuhrazené peníze mají být za nájem a škody, to však ještě spočítáno nemá.

Úterní shromáždění bylo pouze jedním ze série protestů, které nespokojení lidé plánují. Další by se měl konat za dva dny.

Liberecké depo nevydalo balíčky

K uzavření depa v Bílém Kostele přistoupila společnost na konci srpna, kdy nebyla depu provozovaném smluvním dodavatelem prodloužena spolupráce. Na vině je údajně vzájemný spor mezi provozovatelem depa Svatomírem Mocem a společností.

Podle tiskové zprávy, kterou 12. září zveřejnila Zásilkovna na svém webu, jsou v libereckém depu stále uložené zásilky, které měly k zákazníkům putovat 31. srpna, ale provozovatel je odmítl vydat. Může se jednat o několik tisíc balíčků, na které zákazníci stále čekají.

Podle vyjádření Zásilkovny byla 4. září zahájena refundace plné ceny nedodaných zásilek z libereckého depa. O kompenzaci si zákazník může zažádat prostřednictvím reklamačního formuláře na webu společnosti.

Zásilkovna v souvislosti s nevydanými zásilkami z libereckého depa podala na jeho majitele trestní oznámení, ale u policie nepochodila. „Případ jsme založili ad acta. A to z toho důvodu, že nebyla naplněna skutková podstata trestného činu,“ uvedl k trestnímu oznámení policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Skupina Packeta, která vlastní logistickou firmu Zásilkovna, měla na konci loňska více než 15 tisíc výdejních míst ve čtyřech zemích. Počet přepravených zásilek loni vzrostl o čtvrtinu na téměř 90 milionů, obrat se zvýšil o 23 procent na 6,1 miliardy korun. Pro skupinu pracuje víc než 2000 lidí včetně brigádníků a externistů. Média letos informovala, že skupina Packeta je na prodej. Případnou koupi zvažuje investiční skupina PPF.