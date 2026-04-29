„Podporovali nacistické hnutí.“ Poslední zasedání vlády stanulo před soudem

Jan Bohata
  7:01
Před osmdesáti lety se v justičním paláci na Pankráci konal proces s rozmanitou skupinou obžalovaných. Adolf Hrubý, Richard Bienert, Jaroslav Krejčí, Jindřich Kamenický a Josef Kalfus, kteří společně působili v protektorátních vládách, se naposledy „sešli“ 29. dubna 1946, kdy stanuli před Národním soudem. Jejich příběh přibližují méně známé dokumenty z fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS) a Národního archivu (NA).

Obžalovaná vláda. Jaroslav Krejčí a Richard Bienert (na snímku vpravo), v protektorátních vládách zastávali posty předsedů, vedli také ministerstva spravedlnosti a vnitra. U Národního soudu se sešli s Josefem Kalfusem, Jindřichem Kamenickým a Adolfem Hrubým (na snímku zleva). | foto: ČTK

Obžalovaní byli neobyčejně pestrého původu. Komunista a rudoarmějec, bývalý policajt s historií maffisty (domácí odboj proti Rakousku-Uhersku, pozn. red.), erudovaný právník, železniční odborník a respektovaný národohospodář.

Červené pásky vyšetřovanců a doprovod eskorty vězeňské stráže – jen tím se pětice dobře oblečených pánů lišila od publika čekajícího před jednací síní. „Vstupovali v pořadí Krejčí, Bienert, Hrubý, Kamenický, Kalfus. Tak, jak jsou řazeni v obžalobě,“ napsalo Svobodné slovo. Jeho reportér si všiml i toho, že se Kalfusovi, jedinému stíhanému na svobodě, smekla rudá páska z rukávu.

Nejsebevědoměji se choval Krejčí, ten na lavici obžalovaných zaujal pozici nejdále vlevo, vedle katedry národního prokurátora Františka Tržického. Rozhodnutí o otázce viny v 45 bodech obžaloby, mimo jiné opatření prospěchu nepříteli a vojenské zrady, měl v rukou předseda Národního soudu František Tomsa.

„Bylo to poprvé, kdy u nás byl souzen jako celek vládní kabinet. I když protektorátní, a tedy ne zcela svéprávný,“ upozornil historik Dušan Tomášek.

K nejzávažnějším bodům obvinění náležela nabídka protektorátní vlády z ledna 1943 na užití vládního vojska na východní frontě, rezoluce a vyhlášky proti rezistenci či výzvy k vytváření strážních skupin proti parašutistům a shozům zbraní. Krejčí čelil i nařčení, že se podílel v úvahách na vzniku Národního soudu, který měl za okupace stíhat prezidenta Edvarda Beneše.

Zelený bolševik

„Necítím se vinen,“ prohlásil Krejčí, stejně jako ostatní. V protektorátních kabinetech trávil celou okupační éru coby ministr spravedlnosti a do ledna 1945 sloužil tři roky jako předseda vlády. Na sklonku protektorátu ho v nezáviděníhodné úloze střídal Richard Bienert. Někdejší úředník rakouské politické policie, v roce 1918 masarykovský maffista a poté prvorepublikový byrokrat.

„Tato změna byla v plánech K. H. Franka určena dalekosáhleji, mířila do budoucna, na nastupitelství Háchy,“ popsal důvody změny během svého vyšetřování Walter Jacobi, exšéf pražské pobočky nacistické Bezpečnostní služby SD.

I tato vlivná organizace si osobovala právo zasahovat do chodu protektorátu prostřednictvím českých i německých institucí. „Protektorátní vedení SD bylo toho názoru, že jim přísluší totální politické vedení,“ vysvětlil po válce někdejší obersturmbannführer Walter Baubin z SD.

Tíživou atmosféru konstatování desítek stran dokumentů a výslechů v jednací síni oživila prezentace minulosti ministra zemědělství Adolfa Hrubého. V Rusku se roku 1917 po říjnové revoluci angažoval coby rudoarmějec a komunista.

V časech první republiky kariéru dělal u agrárníků. „Říkali mi zelený bolševiku,“ uvedl Hrubý k přezdívce, vymyšlené s narážkou na agrární barvu.

Otrokova zbraň

„Jedinou zbraní otroka je zrada, jeho jedinou hrdostí je mlčení. Bienert se pro svůj lid vzdal své hrdosti. I on přinesl oběť své lidské důstojnosti,“ argumentoval v závěrečném expozé Kamill Resler, Bienertův advokát.

Soud verdikt vynesl 31. července 1946. Politickému tlaku, zejména ze strany komunistů, na vynesení dvou či tří trestů smrti, soudce František Tomsa odolal i za cenu, že pohrozil demisí na mandát. „Podporovali fašistické a nacistické hnutí, schvalovali a obhajovali nepřátelskou vládu na území republiky a jednotlivé nezákonné činy okupačních velitelství a úřadů a orgánů jim podřízených,“ zaznělo v rozsudku.

Nejpřísnější trest si vyslechl Hrubý – doživotí. V pankrácké věznici zemřel o pět let později. Krejčí si měl odpykat 25 let, zemřel ve vězeňské nemocnici na jaře 1956. Reslerova závěrečná řeč slavila úspěch, Bienert věznici opustil v květnu 1947.

O dva roky později zemřel doma v Praze. Po pětiletém věznění se na svobodě ocitl i Jindřich Kamenický. Poslední roky prožil u rodiny na Plzeňsku, zemřel v předjaří 1959.

„Nechal se nejméně ovlivnit tlakem okupantů, nejvíce riskoval ve prospěch českého státu a národa a účinně se snažil zlo, způsobované okupantem, mírnit,“ uvedl soud ke Kalfusovi a rozhodl se ho nepotrestat.

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

Nejčtenější

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

Prahou prošel protest studentů. Oto, pojď ven, bouchali na dveře Klempířova úřadu

Na náměstí Jana Palacha se sešli protestující z pražských vysokých i středních...

Studenti napříč Českem ve středu minutu před dvanáctou opustili své učebny a sešli se na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků médií veřejné služby. V Praze, kde se konala hlavní...

Jen „chyba“ v navigaci? Nový Dvorecký most i přes zákaz hned projelo auto

Řidič projel nově otevřený Dvorecký most v BMW, navzdory zákazu individuální...

Hned druhý den po zprovoznění nového Dvoreckého mostu v Praze ho i přes zákaz projelo auto. Přestupek okamžitě vyvolal bouřlivé debaty na sociálních sítích a vzbudil pozornost policie. Ta případ pro...

OBRAZEM: Finišuje ražba stanice Pankrác metra D. Vidět je jádro i tunely eskalátorů

Ražba tunelu a nové stanice metra D Pankrác. (23. dubna 2026)

Na prvním úseku metra D finišují poslední ražby. Aktuálně se dokončuje výrub jádra budoucí stanice Pankrác D. Razicí práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce, zbývá dorazit část dna stanice....

Tragická srážka na Berounsku. Hasiči jeli k nehodě, střetli se s osobním autem

Nehoda hasičského vozidla a osobního automobilu u obce Hýskov. (25. dubna 2026)

U Hýskova na Berounsku se odpoledne srazilo hasičské auto, které jelo se zapnutým majákem k zásahu, s osobním vozem. Řidič osobního auta nehodu nepřežil, ostatní účastníci vyvázli bez zranění,...

„Podporovali nacistické hnutí.“ Poslední zasedání vlády stanulo před soudem

Obžalovaná vláda. Jaroslav Krejčí a Richard Bienert (na snímku vpravo), v...

Před osmdesáti lety se v justičním paláci na Pankráci konal proces s rozmanitou skupinou obžalovaných. Adolf Hrubý, Richard Bienert, Jaroslav Krejčí, Jindřich Kamenický a Josef Kalfus, kteří společně...

29. dubna 2026  7:01

Rozchod na magistrátu. Pražští lidovci spojili síly s Prahou sobě, mají tři místa

Kongres Prahy Sobě s volbou předsedy a představením programového směřování...

Magistrátní koalice SPOLU, společný projekt ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, se nyní otřásá. Lidovci do podzimních komunálních voleb zamíří po boku Prahy sobě a Zelených. Vývoj, o kterém se delší dobu...

28. dubna 2026  19:14

Razie v příbramské nemocnici. Policie zadržela 13 lidí včetně ředitele

Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele....

Při úterním zásahu v krajské nemocnic Příbram policisté zadrželi 13 lidí, mezi nimi i ředitele Stanislava Holobradu. Zatím není jasné, zda budou z něčeho obvinění. Policie se zajímá o zakázky...

28. dubna 2026  11:49,  aktualizováno  18:28

Požárů elektrokol a koloběžek výrazně přibylo, hasiči varují před nabíjením doma

Hasiči v posledních letech stále častěji zasahují u požárů elektrokol a...

V posledních letech hasiči čím dál častěji vyjíždějí k požárům elektrokol a elektrokoloběžek. Zatímco v roce 2019 šlo o čtyři případy, loni už jich bylo 142. Čísla se ve statistice zvyšují tím, jak...

28. dubna 2026  17:58

Na Benešovsku vykolejil osobní vlak, strojvedoucího oslnilo slunce

Vykolejený vlak na Benešovsku komplikoval dopravu. (28. dubna 2026)

V Červeném Újezdu u Votic na Benešovsku v úterý ráno vykolejil osobní vlak, což zastavilo provoz na koridoru Olbramovice – Chotoviny. Krátce před desátou hodinou se nicméně podařilo provoz alespoň...

28. dubna 2026  7:46,  aktualizováno  17:31

Daczická míří z ODS ke Kubovu hnutí. Středočeskou koalici to neovlivní, ujišťuje

Kateřina Daczická (ODS)

Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Podle ní to neovlivní fungování středočeské...

28. dubna 2026  16:57

Enklávy bohatých se v Praze uzavírají, chudší se smiřují s periferií, uvádí analýza

Premium
ilustrační snímek

Zámožní, mladí a vysoce kvalifikovaní a postavení zaměstnanci s oblibou směřují do Holešovického přístavu. Ti, kteří jsou „jen“ dobře situovaní, volí tradiční patricijské čtvrti, jakými jsou třeba...

28. dubna 2026

Je to serval na útěku? Strážníci sledovali šelmu u Brandýsa, pak zmizela v poli s řepkou

Serval utekl ze soukromého chovu u Svémyslic, po šelmě pátrají policie i...

Brandýští strážníci zaznamenali v pondělí večer neobvyklý případ na okraji pole mezi Dřevčicemi a Brandýsem nad Labem. Hlídka si při běžné činnosti všimla odstaveného vozidla, jehož řidič upozornil...

28. dubna 2026  15:12

Komunisti hrozili rudými hvězdami, Rusko poslalo nótu. Kde skončil růžový tank?

Přebarvení tanku v roce 1990 vyvolalo bouřlivé diskuse i protest sovětské vlády.

Kovové monstrum připomínající konec druhé světové války a osvobození Prahy na náměstí Kinských na Smíchově přes noc z 27. na 28. dubna 1991 zrůžovělo. Umělec David Černý jej do nového hávu převlékl...

28. dubna 2026  14:16

„Nezdráhají se vykonat potřebu kdekoliv.“ Na nechutný zápach v metru úklid nestačí

Premium
Lože bezdomovců. Například ve stanici metra Můstek jsou denně k vidění spící...

Zápach a nevábné výhledy provázejí mnohdy cestující metrem, kam se s oblibou uchylují lidé bez domova. A to nejen v mrazech, ale celoročně. Nejenže páchnou, ale zůstává po nich nepořádek a vedle nich...

28. dubna 2026  13:47

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Na Žižkově zazněly dva výstřely. Z okna domu střílel silně opilý muž

Opilý muž střílel z okna domu. Policie ho zajistila

Dva výstřely se ozvaly dneska odpoledne na pražském Žižkově. Jak policie zjistila, pálil z okna domu silně opilý muž. Rány vyšly z flobertky. Okolnosti i motiv činu dál zjišťují kriminalisté.

27. dubna 2026  18:33

Emma je na vše připravená, tvrdí kanadská hvězda o Čechové. Čím vyčnívá Minnesota?

Bridget Carletonová na tréninku ZVVZ USK Praha.

V barvách Minnesota Lynx se těsně minou. Zatímco Emma Čechová se chystá na premiérové zážitky ze zámoří, Bridget Carletonová, její kanadská parťačka z USK Praha, se po sedmi letech od čtyřnásobných...

27. dubna 2026  18:30

