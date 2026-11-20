„Policisté prohledávají všechny prostory objektu školy a zjišťují veškeré okolnosti. Děti jsou v bezpečí ve svých třídách. O vývoji situace budeme informovat,“ oznámili ráno policisté na sociální síti X.
Na místě byly dostupné hlídky a zásahová jednotka, která zajišťovala evakuaci a důkladné prohledání vnitřních prostor i okolí školy. Prohlídky školy probíhali v součinosti s policií z Plzeňského kraje. Do bezpečného prostoru školní tělocvičny evakuovali bezmála 900 dětí a zaměstnanců.
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„Děti jsou v bezpečí. Část jich byla evakuována do vedlejší mateřské školy, část do protější hasičárny,“ popsal z místa reportér iDNES.cz.
Kolem desáté hodiny dopolední policie na X uvedla, že žádná střelba ani výskyt osoby se zbraní, se nepotvrdila. Zřejmě došlo k chybnému zmáčknutí tlačítka SOS, které bude policie nyní prošetřovat. Žáci se tak pomalu vrací do svých tříd.
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U školy byla přítomná rovněž jednotka hasičů. Bližší informace k zásahu ale jejich mluvčí Jana Deylová nesdělila a odkázala na policii.