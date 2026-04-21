Zamčená seniorka v podpáleném bytě? Mladý soused vinu odmítá, na sirce našli jeho DNA

Třiadvacetiletý Filip Votýpka v úterý u pražského městského soudu odmítl obžalobu, podle níž se loni pokusil upálit sedmaosmdesátiletou sousedku v jejím bytě. Připustil, že u ženy v noci byl, tvrdí ale, že od ní spořádaně odešel k sobě domů. Kromě obvinění z pokusu o vraždu čelí mladík i stíhání za obecné ohrožení. Požár totiž znamenal nebezpečí i pro desítky obyvatel panelového domu na pražském Proseku.

Incident se stal loni 14. ledna v ulici Jablonecká. Votýpka hodinu a půl po půlnoci zazvonil na seniorku, která bydlela v bytě nad ním. Podle státní zástupkyně Ivony Horské jí namluvil, že se nemůže dostat domů. Obžaloba tvrdí, že seniorka ho pozvala dál, ustlala mu na pohovce v obývacím pokoji a odešla spát do ložnice. Návštěvník později zapálil sirkami jak gauč, tak i koberec. Poté sebral v předsíni klíče, zvenku zamkl vstupní dveře bytu na oba zámky a svazek klíčů ukryl před domem.

Zapálil byt a zamkl v něm spící sousedku, k níž se vetřel. Muže viní z pokusu o vraždu

„O tom, co se stalo, vím jen ze spisu a od policie. Nerozumím tomu, jak tam mohlo začít hořet, a nesouhlasím s tím, že je mi to dáváno za vinu,“ prohlásil u pražského městského soudu Votýpka. Jak se jeho DNA dostala na sirku nalezenou na místě činu, vysvětlit nedokázal. Zmínil, že sousedku znal od svého dětství a vnímal ji jako babičku.

V danou noc se u ní po popíjení s kamarády zastavil, protože si chtěl s někým popovídat o svém bývalém vztahu. Trvá na tom, že od ženy po zhruba hodinovém rozhovoru odešel, když odmítl její nabídku na přespání.

Seniorka podle obžaloby dokázala včas zareagovat na zápach kouře a když spatřila přes prosklené dveře obývacího pokoje metrové plameny, zvládla je uhasit přikrývkou. Zabránila tak nejen tomu, aby se oheň rozšířil v bytě, ale i na chodbách a schodištích domu. Policisté Votýpku zadrželi hned v den incidentu, následující měsíce strávil ve vazbě.

V hořícím pražském bytě byla seniorka. Policie prověřuje úmysl a má podezřelého

V panelovém domě spaly v dané době desítky lidí, oheň by ohrozil zejména 19 obyvatel z vyšších pater. Předseda soudního senátu Radek Mařík v úterý zmínil, že obecné ohrožení by bylo možné posoudit přísněji, v takovém případě by obžalovanému hrozilo 12 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

Votýpkovi hrozí deset až 18 let vězení, soudce ho ale upozornil i na možnost zpřísnění právní kvalifikace. Hlavní líčení bude pokračovat v červnu výpověďmi svědků včetně sousedky. Votýpka už byl v minulosti trestaný, naposledy obecně prospěšnými pracemi za porušování domovní svobody.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí

Hasiči bojují s požárem ubytovny na pražském Žižkově. (14. dubna 2026)

V Praze na Žižkově v úterý odpoledne hořela ubytovna. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a evakuovali přes 40 lidí, některé s pomocí žebříků a výškové techniky. Jedna žena se...

Řidička seniorka prorazila autem výlohu luxusního obchodu v Praze

Osobní auto narazilo v Pařížské ulici do výlohy obchodu (17. dubna 2026)

V Pařížské ulici v centru Prahy zasahovali policisté u nehody osobního auta, které prorazilo výlohu jednoho z obchodů. Událost se obešla bez zranění.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Zamčená seniorka v podpáleném bytě? Mladý soused vinu odmítá, na sirce našli jeho DNA

Obžalovaný Filip Votýpka u Městského soudu v Praze (21. dubna 2026)

Třiadvacetiletý Filip Votýpka v úterý u pražského městského soudu odmítl obžalobu, podle níž se loni pokusil upálit sedmaosmdesátiletou sousedku v jejím bytě. Připustil, že u ženy v noci byl, tvrdí...

21. dubna 2026  15:35

Vyrobeným kopím pobodal rapery. Nutná obrana, hájí se. Soud řízení odročil

Obvodní soud pro Prahu 7 zahájil hlavní líčení s obžalovaným Jiřím Jarošem ve...

Obvodní soud pro Prahu 7 začal projednávat případ Jiřího Jaroše, který loni na jaře pobodal podomácku vyrobeným kopím rapera Money Slima a dalšího rapera z pražské scény. Incident se odehrál v...

21. dubna 2026,  aktualizováno  15:23

V Mirakulu roste dřevěná horská dráha. Má posunout možnosti zábavních parků v ČR

Tak má vypadat budoucí dřevěná horská dráha v Mirakulu. Vozíky po ní pojedou...

V zábavním parku Mirakulum na Nymbursku roste unikátní atrakce. První dřevěná horská dráha svého druhu v České republice. Už nabírá konkrétní podobu a její výstavba patří k technicky nejnáročnějším...

21. dubna 2026  14:42

Postřelenému muži dupal na hlavu. Nejsem agresivní, tvrdil obžalovaný soudu

Městský soud v Praze řeší případ loňské střelby v garážích v Libni (21. dubna...

Za loňským postřelením muže v garážích v pražské Libni stálo vyřizování účtů. Soudu to v úterý řekl obžalovaný Martin Dorel Fitan, který při útoku asistoval střelci. Tím byl podle Fitana jeho známý...

21. dubna 2026  14:03

Podvod s falešnou charitou měla policie za vyřešený. Šéf skupiny ale vylákal další miliony

Vyjádření Policie ČR k případu gangu podvodníků. (13. prosince 2024). Autor:...

Nejrozsáhlejší podvod, jenž cílil na solidární občany a poškodil přes čtyřicet tisíc dárců, má další pokračování. Většinu členů skupiny, která od roku 2020 vybírala peníze na údajné charitativní...

21. dubna 2026  13:32

Jen „chyba“ v navigaci? Nový Dvorecký most i přes zákaz hned projelo auto

Řidič projel nově otevřený Dvorecký most v BMW, navzdory zákazu individuální...

Hned druhý den po zprovoznění nového Dvoreckého mostu v Praze ho i přes zákaz projelo auto. Přestupek okamžitě vyvolal bouřlivé debaty na sociálních sítích a vzbudil pozornost policie. Ta případ pro...

21. dubna 2026,  aktualizováno  9:56

Nedostatkem potravin u nás trpí hlavně jedna skupina lidí, pomoci může každý

25. dubna 2026 proběhne jarní kolo sbírky potravin.

V Obloukové ulici v pražských Vršovicích je krátce před polednem fronta. Před nenápadným výdejním místem postává hlouček lidí a nahlíží do papírové tašky s potravinami, kterou si zrovna vyzvedli. Pro...

21. dubna 2026  8:30

Veterináři ukončí v zoo opatření kvůli ptačí chřipce, voliéry budou opět přístupné

Zoo Praha (ilustrační snímek)

Veterináři spolu se zástupci pražské zoo ukončí mimořádná veterinární opatření přijatá kvůli ptačí chřipce. Od středy budou pro návštěvníky opět přístupné části zoo, které byly kvůli nákaze uzavřeny.

21. dubna 2026  7:28

Stanice metra Rajská zahrada a Černý Most byly uzavřené kvůli požáru střelnice

Zakouření prostorů na lince metra B zastavilo provoz ve stanicích Rajská...

Dvě stanice pražského metra Rajská zahrada a Černý Most na trase B byly uzavřené kvůli požáru v nedalekém areálu střelnice. Stanice jsou zakouřené, uváděl na síti X dopravní podnik. Metro na lince B...

20. dubna 2026  20:26,  aktualizováno  21. 4. 6:15

Komise doporučila pojmenování stanic linky D metra v Praze. Tři z nich změnila

Vizualizace plánované stanice metra Pankrác na trase D

Místopisná komise rady Prahy doporučila vedení města pojmenování stanic budované linky metra D. Oproti pracovním názvům se má změnit mimo jiné Olbrachtova, což dříve navrhli bývalý náměstek města pro...

20. dubna 2026  20:45,  aktualizováno  20:59

Výrazný znak: potetovaná pravá paže. Policie pátrá po uprchlém vězni

Hledaný 38letý vězeň

Kriminalisté vyhlásili pátrání po osmatřicetiletém vězni Zdeňku Baladovi, jež v pondělí opustil volné pracoviště v obci Jirny v okrese Praha-východ. Jako spolujezdec nasedl před areálem do osobního...

20. dubna 2026  19:10

Vlak v Praze srazil muže. Spoje jezdily odklonem

Souprava RegioPanter ČD v barvách PID odjíždí z Kolína.

Srážka vlaku s člověkem dnes odpoledne asi na hodinu zastavila provoz mezi Běchovicemi a Libní v Praze. Zraněného muže ošetřili záchranáři, řekl mluvčí záchranné služby Karel Kirs.

20. dubna 2026  16:54,  aktualizováno  17:12

