Zápach u výroby krmiv je podle výrobce nižší, zkušenosti lidí se liší

Zlepšení situace potvrdil starosta Chrášťan Pavel Hrdlička. „Opravdu jsme zaznamenali výrazný pokles stížností,“ řekl. Dodal, že vnímá, že zápachu ubylo, i když ne o sto procent.

Podle starostky pražského Zličína Marty Koropecké si ale lidé dál stěžují a situace není tak růžová. V průběhu jara zaznamenala výrazné zlepšení, ale v posledních měsících se situace podle ní opět prudce zhoršila a stížností jsou desítky.

„Nevíme, jestli se třeba nějak zúžil ten prostor, že to nezasahuje tak široké okolí, jako to bylo na samém začátku, to nevím, ale na Zličíně to rozhodně v pořádku není,“ uvedla.



Podle Čápové z firmy Vafo stížností ubylo, se zástupci pražských městských částí včetně Zličína se představitelé společnosti mají sejít v říjnu.

Nový systém na zachytávání zápachu funguje v podniku od loňského roku, výše investice dosáhla zhruba osm desítek milionů korun. „Veškerý provoz i jeho nedávné rozšíření má všechna potřebná povolení včetně integrovaného,“ řekla Čápová.

Technologie má pět stupňů čištění odpadních plynů, v poslední době se odborníkům podařilo zvýšit její účinnost, například průběžnou výměnou prací kapacity v zařízení. Ve srovnání s loňskem bylo letos v létě podle společnosti množství organických vypouštěných látek poloviční.

„Neustáváme v hledání možností, jak technologii více vyladit,“ uvedla Čápová. Dodala, že v současné době firma rozšíření výroby v Chráštanech neplánuje.

Vafo má od května novou továrnu v jižních Čechách, je v ní podobné čisticí zařízení jako u chrášťanského provozu. Stížnosti kvůli jihočeskému provozu společnost podle svého vyjádření nezaznamenala.

Vafo postavilo továrnu v Chrášťanech na pozemku určeném pro výrobu v roce 1994. Tehdy byla vzdálenost pražské zástavby od podniku větší.