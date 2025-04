V Praze 6 si stěžují na záhadný zápach. Brutální, je cítit každý den, tvrdí místní

„Zápachu jsem si všiml poprvé minulý týden. Podobá se septiku nebo fekáliím. Bydlím kousek od druhého výtahového výstupu ze stanice metra Petřiny. Jestli ho cítím, záleží často na směru větru,“ popsal svou zkušenost pro iDNES.cz Vojtěch Tatra.

Podle něj puch přichází ze směru od nedávno postaveného obytného domu v Ankarské ulici, ve kterém se mimo jiné nachází také supermarket Lidl. „Kamarádka, která od místa bydlí blíže, si na zápach stěžuje už asi měsíc,“ vysvětluje.

„Občas to bylo cítit už v době stavby. Říkal jsem si, že asi do něčeho kopli a že se to časem spraví. Potom, co budovu dostavěli a otevřeli, je to cítit prakticky denně,“ stěžuje si pak na Facebooku jiný obyvatel Petřin Petr S.

„Zkuste se projít ulicí kolem vjezdu do podzemních garáží směrem ke koleji. Zdá se, že tu novou bytovku napojili na stávající odpadní potrubí a to to nestíhá,“ odhaduje majitel profilu se jménem Cosmo Vitelli.

„Je to brutální každý den,“ souhlasí s ním Lenka K. „Také to cítím. Ale nevím, odkud to jde,“ polemizuje nad nevyjasněným původem zápachu Šárka K.

„O zápachu už víme a naše zaměstnankyně se bude záležitostí zabývat na místě. Zatím netušíme, jaký může mít zdroj, a jeho nalezení pravděpodobně bude velmi obtížné. Někdy se stává, že se puch šíří z restaurací, tady ale žádná není. Je to opravdu problém,“ bezradně popsala vedoucí odboru životního prostředí Prahy 6 Dana Charvátová.

„Na Petřinách žádnou havárii v současnosti neřešíme,“ vyvrátil pochybnosti ohledně funkčnosti potrubí mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.