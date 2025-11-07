Řidič na Mladoboleslavsku se vyhýbal psovi a s autem skončil v rybníce

  11:02
K nehodě osobního automobilu, při níž vůz skončil i s řidičem v rybníce, vyjížděly složky IZS ve čtvrtek dopoledne na Mladoboleslavsku. Šofér z vozidla unikl svépomocí jen s lehkým zraněním, nicméně auto musel vytáhnout jeřáb. Podle své výpovědi se řidič snažil vyhnout psovi, který běhal po silnici.
Automobil značky BMW, který skončil v rybníce u obce Žantov. (7. listopadu 2025)

Ve čtvrtek po desáté hodině obdrželi středočeští hasiči oznámení o nehodě, při které skončilo osobní vozidlo značky BMW v rybníce u obce Žantov.

„Řidič se dostal z vozu ven ještě před příjezdem jednotek. Vozidlo bylo téměř zcela potopené, proto byl na místo povolán automobilový jeřáb a potápěči HZS Praha. Ti museli pod hladinou navázat auto, aby ho mohlo vyprošťovací vozidlo vytáhnout na břeh,“ uvedli středočeští hasiči na síti X.

Podle policejní mluvčí Barbory Schneeweissové čtyřiačtyřicetiletý řidič manévroval po silnici tak, aby se vyhnul psovi, který mu vběhl do cesty. Dechová zkouška přítomnost alkoholu ani jiných omamných látek v krvi neprokázala. Další okolnosti nehody jsou předmětem šetření.

Muž podle mluvčí středočeských záchranářů Moniky Novákové utrpěl lehčí zranění. „Měl pohmožděniny v oblasti zad, byl lehce podchlazen a vezli jsme ho do nemocnice do Mladé Boleslavi,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí.

