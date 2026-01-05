Nebezpečí tenkého ledu. Na rybníku u Kladna se propadli bruslaři, v Labi utonul pes

  17:53
Ledem na Turyňském rybníku v Kamenných Žehrovicích u Kladna se v pondělí postupně propadli čtyři lidé včetně dvou mladistvých. Z vody se podle mluvčího středočeských záchranářů Marka Hylebranta dostali všichni sami a nikdo se nezranil. Při podobném incidentu na Kolínsku v pondělí utonul pes.
Hasiči i záchranáři vyjížděli v pondělí odpoledne do Kamenných Žehrovic k nahlášenému pádu tří lidí do rybníku během bruslení. Už dříve ten den zasahovali ve stejné nádrži záchranáři kvůli pádu jednoho muže.

Noční mráz řadu lidí potěšil. Na rybníky na Vysočině se vrátili bruslaři

„Led na Turyňském rybníku není v souvislé vrstvě a hrozí propadnutí ledem,“ upozornila mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Hasiči dnes také na Kolínsku zasahovali u případu, kdy se do Labe propadl pes. Podle mluvčí hasičů se jej zachránit nepodařilo.

5. ledna 2026  17:53

