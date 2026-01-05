Nebezpečí tenkého ledu. Na rybníku u Kladna se propadli bruslaři, v Labi utonul pes

Hasiči i záchranáři vyjížděli v pondělí odpoledne do Kamenných Žehrovic k nahlášenému pádu tří lidí do rybníku během bruslení. Už dříve ten den zasahovali ve stejné nádrži záchranáři kvůli pádu jednoho muže.
„Led na Turyňském rybníku není v souvislé vrstvě a hrozí propadnutí ledem,“ upozornila mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Hasiči dnes také na Kolínsku zasahovali u případu, kdy se do Labe propadl pes. Podle mluvčí hasičů se jej zachránit nepodařilo.