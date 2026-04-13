Veleslavínský zámek stát nedokázal prodat ani v několika kolech aukce za 580 milionů korun. „Nechtěli jsme opakovat scénář nádraží Vyšehrad,“ vysvětlil radní Adam Zábranský (Piráti), proč metropole tento objekt kupuje.
Koupě za 210 milionů je pro hlavní město výbornou příležitostí. „Suma představuje rozumnou částku,“ dodal Zábranský.
Praha objekt půjčí radnici šestého obvodu. Ta připraví studii rekonstrukce tohoto chátrajícího komplexu.
Praha chce koupit Národní dům na Vinohradech. Zřejmě dorovná cenu z aukce
Za budovu na Vinohradech stát původně chtěl 750 milionů korun. Město si sice představovalo, že by jej mohlo dostat do vlastnictví za o něco nižší sumu, ale dorovnávalo nabídku z aukce. „Jeho náplň bude podobná, jako u Obecního domu,“ uvedl Zábranský.
Na šest let je zde ještě nájemce, ten platí 17 milionů korun ročně. Po uplynuté této doby by objekt získal do správy právě Obecní dům. „Neohrozíme letošní rozpočet, objekty kupuje z předchozích úspor,“ řekl Zdeněk Kovářík (ODS), radní pro finance.