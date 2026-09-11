Součástí obchvatu bude uměle vytvořený 270 metrů dlouhý betonový tunel, který stavbaři na místě vylijí pomocí formy a následně umístí do vyhloubeného koridoru. Hotový tunel bude poté zasypán a nad ním vznikne cesta a krajina, jaká tam byla před začátkem stavby. Teď přes koridor k zámku vede jen provizorní most.
Právě hloubení jámy pro tunel ale zdržela výrazně pevnější hornina, než původně určil geotechnický průzkum, a na kterou běžné stavební stroje nestačí.
„Na řadu proto musely přijít řízené odstřely,“ říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. V těchto dnech specializovaná firma v trase budoucího tunelu provedla více než padesát detonací, pomocí kterých odstranila překážející skálu.
|
Asfalt voní, část obchvatu finišuje. Řidiči se od října vyhnout dvěma obcím u Budějovic
Kvůli otřesům musí být prováděn zvýšený dozor nad historickými stavbami zámku Stránov, kolem kterého nová trasa silnice I/16 vede. Ozdobné prvky starých budov a zdí byly preventivně zpevněné svorkami, podpěrami a dřevěnými konstrukcemi.
„Jsou tady památkově chráněné objekty, které důkladně sledujeme, a to jak geodeticky, zda nedochází k sedání budov, tak s pomocí nainstalovaných čidel, která běží v automatickém režimu a de facto online nám dávají informace o tom, co se s tím objektem děje,“ řekl Zdeněk Řehák ze společnosti Inset, která provádí diagnostiku a monitoring staveb.
Zatím podle něho stavbaři i přes blízkost stavby a množství detonací nezaznamenali na zdech zámku žádné poškození nebo jiné problémy. „To spíše vidíme, že zdi historických budov, které již před stavbou měly trhliny, reagují na změnu venkovních teplot,“ dodal.
|
Kruháč se sotva zajel a už ho znovu opravují. Řidiči stojí v dlouhých kolonách
Společnost zároveň sleduje stav podzemních vod, které jsou zdrojem pitné vody pro Jizerní Vtelno. Z dosavadních závěrů na ně také výstavba tunelu doposud neměla žádný vliv. „Dnes došlo k poslednímu čtyřiapadesátému odstřelu, použili jsme na něj 260 kilogramů trhavin,“ uvedl Rýdl.
Obchvat Jizerního Vtelna, jehož stavba začala loni loni na konci května, má být v novém termínu hotový do jara příštího roku. V dubnu dojde k napojování přeložky na stávající silnici, což si na několik dnů vyžádá úplné uzavření vytížené trasy.
Obchvat uleví obyvatelům obce, kterou po úzké silnici přímo mezi domy projede denně na čtyři tisíce osobních aut a dva tisíce kamionů a nákladních vozů. Řidičům navíc přímý tunel zrychlí jízdu mezi Mladou Boleslaví a Mělníkem.
Auta před Jizerním Vtelnem totiž nyní brzdí serpentiny v prudkém kopci a ke zdržení dochází také přímo v obci na návsi. Kvůli úzké silnici a prudké zatáčce se musí vzájemně vyhýbat kamiony v protisměru.
|
Auta se vrátila na obchvat Třemošné. Průjezd kruhovým objezdem ale řídí semafory
Tunel má mít jako první v síti ŘSD protihlukový obklad, který má omezit hluk při výjezdu vozidel. Obklad bude umístěný na stěnách několik desítek metrů od ústí tunelu. Zhotovitelem je společnost Doprastav a náklady činí 662 milionů korun bez DPH.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz