Během silvestrovské noci ze zámku zmizela busta prezidenta Masaryka, historický gramofon, historický telefon a plastika skladatele Bedřicha Smetany.
Podle dosavadních informací se zatím neznámý pachatel nebo pachatelé do zámeckého areálu dostali z obecní návsi. Případem se zabývá policie. Podle jejího mluvčího Pavla Truxy zloději způsobili škodu celkem za 70 tisíc korun, přičemž odcizené předměty měly hodnotu 50 tisíc a zbytek částky byl vyčíslen jako poškození samotného objektu.
Policisté podle Truxy zahájili trestní řízení s neznámým pachatelem pro přečin krádeže. Pachateli v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody na minimálně dva roky.
Nejedná se o první případ, kdy ze zámku zmizel předmět připomínající jeho historii. Na podzim roku 2024 došlo ke krádeži pamětní desky připomínající pobyt prezidenta na zámku, která byla veřejně přístupná.
Krádež se podle Jana Hronka ze společnosti Chateau Masaryk, která zámek vlastní od roku 2017, nedotýká pouze majetku. Odcizené předměty měly nejen materiální, ale především symbolickou hodnotu.
„Nejde jen o krádež věcí. Jde o další zásah do historické paměti místa, které má pro Českou republiku mimořádný význam. Zámek Hluboš je spojen s osobností T. G. Masaryka a českou kulturou. Každý takový čin je bolestivý pro všechny, kterým není lhostejná naše historie,“ uvedl Hronek.
Společnost Chateau Masaryk žádá o spolupráci i veřejnost. Jakékoliv informace, které by mohly vést k objasnění této krádeže, včetně podezřelého pohybu lidí nebo případného nabízení uvedených předmětů, mohou být zásadní.
„Prosíme proto všechny, kteří mají jakékoliv informace týkající se vyšetřování, aby neprodleně kontaktovali Polici České republiky,“ uvádí společnost.
Zámek Hluboš sloužil Masarykovi jako oficiální sídlo. Prezident zde především odpočíval, se svou rodinou a přáteli zde strávil například vánoční svátky v roce 1920.