Buštěhradský zámek zůstává mementem korupční kauzy bývalého hejtmana Ratha

Buštěhradu se stále nepodařilo najít vhodné zdroje na rekonstrukci. Radnice s nadějí vyhlíží nové evropské dotační období, kde by mohly být granty na opravy památek nebo vznik vzdělávacích zařízení.

Starostka města Daniela Javorčeková (za SPOLEČNĚ) má přání, aby už zámek do budoucna nebyl spojován s Rathovou kauzou. Mohlo by mu to škodit právě při posuzování žádostí o dotace na rekonstrukci.

Kompletně opraveno je pouze západní křídlo a menší část středního. V této části zámku sídlí od roku 2014 městský úřad, o rok později sem byla přestěhována knihovna, před čtyřmi lety tady vzniklo infocentrum s kavárnou.

Je tu také společenská místnost pro místní spolky. Dočasné zázemí zde má i nedávno obnovený sbor dobrovolných hasičů. Ten ale čeká stěhování do původní nedaleké hasičárny.

„Pro východní křídlo máme zpracovaný projekt a vydané stavební povolení. Plánovali jsme umístit sem Praktickou školu Slunce působící v Unhošti. Se žádostí o dotaci na tento projekt jsme však neuspěli. Nyní připravujeme jeho úpravu a opětovné podání žádosti o dotaci. Jednáme o využití východního křídla s jinou soukromou, tentokrát základní školou. Vzniknout by tu mohlo i zařízení školské poradny. Rozpočet na tuto část zámku je odhadnut zhruba na 50 milionů korun,“ popisuje záměr starostka.

Zámecká historie Výstavbu zámku zahájila v roce 1699 velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská. V letech 1812 až 1816 dal velkovévoda Leopold Toskánský k původní zámecké budově přistavět dvě postranní křídla ve střízlivém klasicistním slohu. V roce 1918 se zámek stal majetkem Československé republiky. V meziválečném období zde byl mimo jiné sirotčinec, za války objekt využíval německý wehrmacht. Po roce 1980 se stal majetkem Státní knihovny. Zatím posledním vlastníkem je od roku 2018 město Buštěhrad.

Střední část zámku postavená podle návrhu významného architekta první poloviny 18. století Kiliána Ignáce Dienzenhofera by pak měla v budoucnu sloužit jako kulturní a společenské centrum.

„Je zde velký sál, který nám v Buštěhradu chybí. Tady odhad činí asi 80 milionů korun. To jsou prostředky, které pro město není reálné do zámeckého areálu investovat jen ze svého rozpočtu. Bez dotací se neobejdeme,“ konstatuje starostka s tím, že pro tuto část zámku má zatím město zpracovánu pouze studii.

V posledních letech Buštěhrad realizoval pomocí menších krajských příspěvků jen drobnější stavební úpravy. Při nich byly před časem ve středním křídle objeveny zajímavé původní nástěnné malby z období toskánských vévodů.

„Znázorňují různou iluzivní architekturu. Chystáme se je zrestaurovat a poté zpřístupnit veřejnosti,“ naznačuje Daniela Javorčeková, původně sama architektka.

Město kraji, kraj městu

Zámek získalo město Buštěhrad do svého vlastnictví v soudní dražbě za 2,2 milionu korun v roce 2003. Původní majitel, firma Petersburg, se dostal do platební neschopnosti a jeden z věřitelů požádal soud o exekuci jeho majetku.

V roce 2010 byl zámecký park a střední a východní křídlo památky předány Středočeskému kraji. Západní křídlo zůstalo dál v majetku města. Tehdejší hejtman David Rath měl se zámkem velkorysé záměry. Chtěl z něj vytvořit reprezentativní sídlo kraje po vzoru pražského Žofína. Měl zde být sál pro plesy a další významné společenské akce, galerie, restaurace...

Rekonstrukce by byla hrazena z evropské dotace.

V květnu 2012 ale nastal zvrat. Davida Ratha policie zadržela se sedmimilionovým úplatkem v krabici od vína. Pražský vrchní soud později uznal jeho vinu v ovlivňování tendrů právě na rekonstrukci zámku v Buštěhradu a také gymnázia v Hostivici. V této první ze dvou větví své korupční kauzy dostal Rath sedmiletý trest vězení, desetimilionový peněžitý trest a zákaz činnosti za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a poškození finančních zájmů EU.

Plán na rekonstrukci zámku kraj po Rathově zatčení zastavil jen krátce před zahájením prací. O evropské dotace na rekonstrukci nepožádal. Ze zámku se stala oběť a memento celé korupční kauzy. Středočeské hejtmanství o něj ztratilo zájem.

Město Buštěhrad uspělo před pěti lety se žádostí o bezúplatný převod zámku zpět do svého vlastnictví. Snahou bylo zabránit neznámým ukrajinským investorům vybudovat z něj luxusní hotel, což se místním nelíbilo.