Za smrtelnou nehodu žádá žalobce pro policistku podmínku

Ženin advokát Tomáš Maxa žádá, aby soud jeho klientku zprostil viny, jela se zapnutým majákem a měla důvod očekávat, že jí ostatní auta dají přednost. Při kolizi zemřela mladá žena a další tři lidé byli zraněni. Soud vynese rozsudek v pátek 12. prosince.
Nehoda se stala loni 13. září na křižovatce Sokolské a Wenzigovy ulice. Policistka podle státního zástupce pronásledovala se zapnutým majákem rychle jedoucí auta. Překročila povolenou rychlost a vjela na červenou do křižovatky. Pak už nebyla schopná zabránit střetu s jiným vozem, který do křižovatky vjel na žlutou.
|
Ať rozhodne soud. Policistka smrtelnou nehodu nezpochybnila, vinu ale neuznala
Policistka podle Muraje vjela do křižovatky rychlostí 100 kilometrů v hodině a nepřesvědčila se, že ji ostatní vozidla zaregistrovala. „Spíš spoléhala na šťastnou náhodu,“ řekl.
Již dříve uvedl, že Vavrochová při pronásledování nedodržela zásadu povinné opatrnosti, byť byla oprávněna překročit povolenou rychlost i jet na červenou. Kvůli vysoké rychlosti ale nedovedla zastavit nebo se vyhnout střetu s vozidlem.
Podle Maxy však policistka neřídila v hustém provozu, byla noc a prázdná silnice. Začala přidávat plyn právě až ve chvíli, kdy na semaforu z boční ulice blikla oranžová. Neměla tedy již důvod očekávat, že z ní vyjede vozidlo. Dopravní předpisy podle něj neporušila, snažila se jen co nejrychleji dostat k zásahu. Vavrochová zopakovala, že celé události velmi lituje.
|
Policisté honili tuningáře, srazili se s běžným autem. Zemřela mladá žena
Vozidlo, do kterého policistka na křižovatce narazila, začalo podle znalce rotovat. Nabouralo nejprve do semaforu, pak do zídky u domu. V autě zemřela spolujezdkyně. Záchranáři dříve uvedli, že mladá žena byla zaklíněná a měla zastavené srdce. O její život bojovali přes 30 minut. Další tři lidé utrpěli zranění. Dva ze zraněných byli policisté.
Soudní slyšení řidiče, s jehož vozidlem se střetlo policejní auto: