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Žaloba kvůli světelné závoře mezi Trojou a Bohnicemi. Je to podraz, bouří se radnice

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  13:11
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Praha 8 podala správní žalobu proti umístění světelné závory. (listopad 2026) | foto: Martin Jedlička, místostarosta Prahy 8

Městská část Praha 8 podala správní žalobu proti umístění tzv. světelné závory na rozhraní Prahy 8 a Troji. Zároveň podala návrh na předběžné opatření, aby se světelná závora vůbec nezapínala.

Opatření mělo sloužit k regulaci dopravy v Troji, radní města nicméně letos rozhodli, že namísto světelné závory budou v ulici klasické semafory. Podle Prahy 8 nicméně i tak magistrát začal s instalací semaforu, čímž ignoruje rozhodnutí městského zastupitelstva.

„Je to naprosto nepochopitelné. Považuji za totální podraz probíhající instalaci světelné závory. Hlavní město tím nejen porušilo a nerespektovalo zamítavé usnesení zastupitelů Prahy 8, ale porušilo i usnesení zastupitelů hlavního města. A navíc v povolebním mezidobí, kdy ještě nejsou ustanoveny všechny příslušné orgány jak městské části, tak Prahy,“ řekl místostarosta Prahy 8 pro dopravu Martin Jedlička.

Světelná závora je hazard s dopravou, tvrdí Praha 8 a chystá správní žalobu

Městská část Praha 8 přitom opakovaně sdělila magistrátu zásadní nesouhlas s tímto opatřením. Ten vyjádřilo zastupitelstvo Prahy 8 a s opatřením nesouhlasí ani odbor dopravy Prahy 8.

„Dlouhodobě tvrdíme, že světelná závora je hazardem a experimentem na plynulosti dopravy,“ dodal Jedlička.

Zavedení semaforu sloužícího k regulaci dopravy v Troji na vjezdu z Prahy 8 schválili v roce 2024 pražští zastupitelé v reakci na petici místních obyvatel. Ta vznikla poté, co na přechodu v Trojské srazil motocyklista patnáctiletou dívku a vážně ji zranil. Následně však letos v dubnu zastupitelé na popud Prahy 8 rozhodnutí zvrátili a rada města v květnu schválila alternativní řešení.

Praha 8 je dlouhodobě proti instalaci světelné závory kvůli tomu, že její vedení se obává zvýšení dopravní zátěže v ulicích Lodžská, K Pazderkám a dalších, jako jsou Čimická, Zenklova či V Holešovičkách.

Dopravní zátěž by přenesla do Bohnic, odmítla Praha 8 světelnou závoru

Opatření podle nich také povede k nadměrnému dopravnímu zatížení křižovatky Kobyliské náměstí. Opatření podle radnice nerespektuje princip proporcionality a upřednostňuje zájmy Troji před obyvateli Prahy 8.

Zkušenosti z minulosti

Podle radnice mají řidiči s podobnou regulací dopravy mezi Bohnicemi a Trojou zkušenosti už z minulosti.

V roce 2017 byla ulice K Bohnicím uzavřena zákazem vjezdu, což vedlo k úplnému dopravnímu kolapsu na Kobyliském náměstí, přičemž problémy zasáhly i sjezd z dálnice D8 ve Zdibech. Cestující vystupovali ze zablokovaných autobusů MHD na ulicích Čimická a Horňátecká a snažili se pěšky dojít k nejbližší stanici metra.

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