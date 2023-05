V Praze postaví nové základní školy, nedostatek učitelů bude ještě citelnější

Do základních škol, které radnice plánují, bude těžké najít personál. Ředitelé už teď obtížně shánějí učitele.

Nové pedagogy například stále hledá základní škola Jílovská v Braníku. „Je to složité. Nabídky máme vyvěšené na různých místech, využíváme sociální sítě, inzeráty v Učitelských novinách, kolegové se poptávají mezi známými,“ uvádí ředitel Petr Hamáček. „I přesto nabídek mnoho nepřichází a některé pozice máme stále neobsazené,“ popisuje Hamáček.

Letos bez problému obsadili jen pozici angličtináře. Podobná je situace také u učitelů prvního stupně.

Matikářů i češtinářů je málo

O poznání horší je podle Hamáčka najít pedagoga pro výuku českého jazyka. Odpovědí na inzerát prý škola dostala velmi málo. Ještě žalostnější je to s matematikou. „Na ten inzerát jsme dlouho nedostali žádnou odpověď,“ stěžuje si.

Obdobnou situaci řeší na základní škole Slovenská na Vinohradech. Podle ředitelky Hany Žampové je nejtěžší sehnat učitele s aprobacemi chemie, fyzika nebo informatika a matematika.

Kdo může učit? „Aprobace“ znamená způsobilost vyučovat určitý předmět a získává se studiem na vysoké škole. Tento termín však školský zákon nezná ani jinak neupravuje. Proto mohou učitelé na základních školách vyučovat i předměty, které na vysoké škole nestudovali. Za kvalitu výuky odpovídá v konečném důsledku jen ředitel. Zdroj: MŠMT

„Krize v matematice je obrovská. Někdy se stane, že ji učí například člověk, který vystudoval zeměpis, ale má k matematice blízko. Pak dobírá nějaké hodiny tohoto předmětu,“ říká.

Pozice učitele prvního stupně je podle ní také někdy složité obsadit. „Jednou se nám nepodařilo učitele vůbec sehnat. Pak jsem učila já,“ uvádí Žampová. Dodává, že hledání tehdy trvalo půl roku.

Nedostatek učitelů potvrzují i čísla z internetového pracovního portálu jobDNES.cz, kde se počty inzerátů na volná místa pedagogů pohybují dlouhodobě ke konci školního roku kolem 40.

Některé školy řeší personální nedostatek přijetím neaprobovaného zaměstnance. „Škola si s tím může poradit i tak, že k neaprobovanému kolegovi přidělí nějakého učitele, který s ním spolupracuje,“ komentuje Hamáček ze ZŠ Jílovská.

Tyto mezioborové výpůjčky však nemusí mít pozitivní vliv na kvalitu výuky. „Studie ukazují, že aprobovaní učitelé naučí žáky výrazně více než učitelé vyučující obor, který nevystudovali. Také Česká školní inspekce označuje hodiny vedené aprobovanými učiteli za kvalitnější,“ říká David Greger z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

„V Česku jsme došli v krizi učitelství tak daleko, že se tváříme, že kvalifikace s kvalitou nemá nic společného a že vysoký podíl neaprobované výuky nemá vliv na kvalitu vzdělání českých dětí. Bohužel se hrubě mýlíme,“ dodává Greger.

Absolventi nechtějí učit

Podle pražského radního pro školství a sport Antonína Klecandy (STAN) je na vině současného nedostatku pedagogů hlavně neochota absolventů pedagogických fakult zůstat v oboru a nedostatečné kapacity vysokoškolského vzdělávání.

„Je nutné, aby se zvýšily počty na pedagogických fakultách a aby se zřídily obory, kde mohou budoucí pedagogové studovat v kombinované formě. Máme totiž mnoho pedagogů, kteří učí, ale nemají pedagogické vzdělání,“ říká Klecanda.

Problémem nejen pražských základních škol je i jejich kapacita, která se často navyšuje rušením odborných učeben či družin. Změnit to má i nová výstavba. V současné době má v Praze stavební povolení 14 základních škol. Kromě financí, které se u jedné školní budovy pohybují kolem jedné miliardy korun, bude však potřeba tyto nově vzniklé instituce pokrýt také personálně.

„Když se bude jednat o dvoustupňové základní školy se dvěma paralelními třídami, je to dohromady asi 910 učitelů,“ popisuje radní s tím, že toto číslo je mírně zavádějící, protože plánované školy se neotevřou najednou, ale postupně. Do metropole chce učitele nalákat na městské byty.

„Je to způsob, jak udržet mladé pedagogy, aby neutíkali do krajů za levnějším bydlením,“ řekl radní již dříve pro MF DNES. Vyčlenit chce na to několik stovek bytů.