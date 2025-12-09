„Školský zákon neumožňuje provozovat školu, která nemá zajištěné stravování. Nemáme ani kapacitu, kterou bychom mohli stravování zajistit odjinud,“ uvedl důvody předčasného zakončení školního roku radní pro školství Petr Prchal.
Žáci by si tak mohli vysvědčení převzít už 5. června, od dalšího týdne pak mají začít opravy. Aby na zkrácení školního roku však skutečně došlo, musí návrh ještě schválit ministerstvo školství (MŠMT).
„Ministerstvo se k tomu může postavit různě. Pokud ale doopravdy dojde ke zkrácení školního roku a de facto prodloužení prázdnin na tři měsíce, škola udělala to, co pro ni bylo nejsnazší a přehodila zodpovědnost na rodiče,“ zhodnotil pro iDNES.cz náměstek ústředního inspektora České školní inspekce Karel Kovář.
|
Segregace Romů ve školách trvá. Česku hrozí stamilionové pokuty z EU
Část rodičů v takovém případě podle informací redakce zvažuje další kroky proti usnesení. Škola mohla podle Kováře najít jiné možnosti, které by výuku tolik nenarušily.
„Mohla například zkusit výuku alespoň rozdělit a děti částečně vyučovat ve střediscích volného času, která jsou dopoledne volná. Alternativou také mohlo být, že by se všechny školní exkurze přesunuly až na červen, kdy nebude budova kvůli rekonstrukci k dispozici. Nabízí se to ostatně i kvůli počasí,“ nastínil.
Dvoutýdenní kurz nestačí, stěžují si rodiče
Redakce iDNES.cz oslovila jednu z nespokojených maminek, jejíž dcera dochází do osmého ročníku a která si přála zůstat v anonymitě. Obává se, že dcera přijde o klíčovou část látky, kvůli čemuž hrozí, že bude nedostatečně připravena na přijímací zkoušky na střední školu.
Vedení školy po nesouhlasných postojích ze strany rodičů oznámilo, že právě pro žáky osmých tříd nabídne dvoutýdenní kurz zaměřený na úlohy z českého jazyka a matematiky.
K tomu se ale rodiče staví skepticky. „Škola se musí uzavřít kvůli rekonstrukci, ale v budově bude probíhat příprava 8. tříd? Jak je to možné?“ reagovala maminka osmačky pro iDNES.cz.
Kvůli nedostatečným informacím se rozhodla obrátit přímo na zřizovatele. Odpovědi jí však byly podle jejích slov „drobeny po kouscích“, navíc se často rozcházejí s vyjádřením školy. Například přípravný kurz popisuje vedení institutu jako čtyřhodinovou výuku denně od pondělí do pátku. Radní však informovali pouze o čtyřdenní výuce, tedy od pondělí do čtvrtka.
V případě uzavření školy plánují rodiče osmáků náhradních hodin využít, přestože mají pochybnosti o jejich efektivnosti. „Zhuštěná výuka v takovém rozsahu bude pro žáky pravděpodobně náročná a je otázka, co jim to dá,“ dodala maminka.
Někdy se to udělat muselo, myslí si jiní
Někteří rodiče ale v přístupu školy problém nevidí a plánované opravy naopak vítají. „Kurz na klíčové předměty mi přijde adekvátní. Proti usnesení žádné kroky neplánuji, rekonstrukce je potřeba jako sůl a někdy se to udělat musí,“ napsal redakci další rodič, který si přál zůstat anonymní a jehož syn také navštěvuje osmou třídu.
Vedení školy na svém webu zdůraznilo, že běžný provoz nemůže zajistit také z bezpečnostních důvodů. „Rekonstrukce si vyžádá rozsáhlé bourací a stavební práce, zásahy do elektroinstalace, vodovodních rozvodů a další technické úpravy,“ upřesnilo.
Pro žáky nižšího stupně nabídne provizorní družinu, vlastní stravu ovšem musí zařídit rodiče. „Předpokládáme, že žáci druhého stupně nepotřebují hlídání jako malé děti, ale v mimořádných případech hodných zvláštního zřetele je možné se domluvit na nějakém řešení s paní ředitelkou,“ dodal Prchal.
|
Dealeři jsou i mezi dětmi. Potíží s drogami přibývá, ředitelé škol volají o pomoc
Takové řešení někteří rodiče částečně vítají. „Mám syna v první třídě a díky možnosti provizorní družiny se nás omezení školního roku asi tolik nedotkne,“ řekla iDNES.cz další maminka, která si rovněž přála zůstat v anonymitě. Zdůraznila ale, že to pro ni není příliš komplikované hlavně z toho důvodu, že pracuje z domova.
„Spíš řeším to, že škola tímto krokem nezajistí výuku dětem, na kterou mají ze zákona nárok,“ upřesnila své obavy. Ocenila by, kdyby se pro rodiče připravil plán, podle kterého by mohli své děti v červnu učit, aby jim ztracený čas v budoucnu nescházel. Také jí vadí, že se na pondělí 8. prosince vyhlásilo ředitelské volno. „Možná by teď další volna nebyla tolik potřeba,“ myslí si.
S tím souzní i již zmíněná maminka osmačky. „Škola v průběhu roku čerpá ředitelská volna, která bych očekávala, že bude šetřit právě na rekonstrukci,“ uvedla. Vedení je vyhlásilo už na prodloužení podzimních prázdnin 30. a 31. října a následně v pondělí 8. prosince pro děti, které se neúčastní výletu do Drážďan.
Další den volna se plánoval v květnu, ten se ale nakonec podle školního webu zrušil, stejně tak jako týdenní zájezd do Itálie.