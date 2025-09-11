Děti ve středočeských obcích začaly školní rok v buňkách, hasičárně i hospodě

V Mukařově na Praze-východ zakázal statik využívání jedné ze školních budov, v Drahelčicích, obci ve druhém okrese obklopujícím metropoli, se děti kvůli neshodám se zhotovitelem svazkové školy učí dál v kontejnerových třídách.
Výuka u hasičů i štamgastů
Na neobvyklém místě a v netradiční den začal školní rok pro žáky mukařovské základní školy. V obci u Říčan usedli do lavic až 8. září, část dětí navíc zamířila místo standardních tříd do hospody, na obecní úřad nebo do hasičské stanice. Tamní základka má celkem tři budovy. Vnější část té nejstarší již loni dělníci zrekonstruovali a letos během prázdnin měli dokončit i opravy vnitřních prostor a rozvodů.
„Když jsme však začátkem července školu vystěhovali a udělali destruktivní sondy do podlah a nosných konstrukcí, tak jsme zjistili, že budova má velké statické problémy, a že ji dál nemůžeme využívat,“ popsala starostka Mukařova Hana Zákoutská.
Obec proto musela okamžitě hledat náhradní prostory pro výuku. „Nakonec jsme se rozhodli, že se vydáme cestou provizorní stavby z pronajatých kontejnerů, kterou umístíme v areálu školy,“ vysvětlila starostka Zákoutská.
Obec si celkem 72 kontejnerů pronajala na dva roky za deset milionů korun. Kvůli poměrně přísným požárním nařízením je však nestihli zkolaudovat do startu školního roku, a tak se zatím děti učí na obecním úřadě, v kulturním centru, budově dobrovolných hasičů nebo ve společenském sále místní hospody.
Do kontejnerových tříd by se měly nastěhovat v průběhu září. Co bude se starou školou, není zatím jasné. Do konce roku ji statik opět zkontroluje a následně obec rozhodne, zda se ji pokusí zrekonstruovat, nebo na jejím místě postaví novou budovu.
Vyhořelá mateřinka
Náhradní prostory pro děti museli zajistit i v Odoleně Vodě, kde v srpnu vyhořela rozestavěná mateřská školka. Její otevření naplánované na říjen se tak posune o několik měsíců. Část dětí, které do ní měly od října chodit, si rozdělily další školky. Ty nejmladší však budou muset počkat až na otevření objektu poškozeného požárem.
Někteří obyvatelé si logicky kladou otázku, zda se statické problémy nedaly odhalit dříve. „Na konstrukci školy nebyly patrné žádné výrazné trhliny. O tom, že stropy nejsou zcela rovné, víme; připisovali jsme to havárii z roku 1982, kdy budova praskla. Proto jsme před rekonstrukcí zadali statikům několik průzkumů. Teprve ten destruktivní, který jsme mohli udělat až po ukončení výuky na začátku prázdnin, přinesl přesný výsledek,“ řekl ředitel mukařovské školy Daniel Barták.
Sotva dělníci začali, tak skončili
Improvizovat musejí i v Drahelčicích na Praze-západ, kde se děti učí už třetím rokem kvůli plným kapacitám v kontejnerových třídách. Vedení obce přitom už osm let připravuje se sousedními Úhonicemi výstavbu třípatrové svazkové školy Modrý vrch.
Když loni v únoru zástupci svazku konečně předali staveniště zhotoviteli, firmě Strabag, zdál se cíl na dohled. Zvlášť, když v březnu dělníci upravili plochy pro stavbu a napojili ji na inženýrské sítě. V létě však přišel nečekaný zvrat.
„Kvůli neshodám jsme rozvázali kontrakt se zhotovitelem. K minulosti se už však nechci vyjadřovat, důvody přerušení stavby jsou jasně popsané v dohodě o ukončení smlouvy o dílo,“ řekla MF DNES starostka Drahelčic Petra Ďuranová.
Ani zmíněná dohoda však detailně neobjasňuje, proč svazek s firmou Strabag ukončil smlouvu už pár měsíců po zahájení prací. „V průběhu provádění díla objednatel dospěl k závěru, že jej nelze podle smlouvy provést a že je nutná změna závazku ze smlouvy,“ stojí v dohodě zveřejněné na profilu zadavatele.
„Nyní soutěžíme nového generálního zhotovitele. Naším cílem je, aby škola zahájila provoz v září 2027,“ doplnila Ďuranová. Pro žáky to znamená, že se i následující dva roky budou učit v kontejnerových třídách.