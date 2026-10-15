Začalo to, když na facebookové skupině Újezd nad Lesy upozornilo několik rodičů na nevolnost svých dětí poté, co si daly oběd ve školní jídelně. A přerostlo ve stovky nakažených salmonelózou a v podezření z ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti, kterým se nyní zabývá policie.
Po vyhlášeném ředitelském volnu se již většina žáků vrátila zpět do školních lavic. Strach z nemoci ale stále přetrvává.
„Ta situace není úplně ideální, děti nechtějí jíst v jídelně obědy. Často to v nich živí i rodiče, což je ale na druhou stranu víc než pochopitelné,“ uvedl starosta Prahy 21 Michal Hazdra dnes, kdy se do školy přišla podívat také redaktorka iDNES.cz.
„Naprosto to chápu. Děti si musely projít peklem,“ říká ředitel Libor Skala. „Uděláme maximum pro to, abychom získali důvěru zpátky,“ slibuje.
Na Masarykově základní škole se v souvislosti s nastalou situací uskutečnily přednášky pražské hygienické stanice, které se konají ve třídách v průběhu výuky.
„Hezky se to sešlo s tím, že je dnes Mezinárodní den mytí rukou,“ poznamenal ředitel. „Myslím si, že přednášek prevence, debat a diskuzí s hygienou není nikdy dost,“ dodal.
„S touto iniciativou jsme přišli, abychom jako radnice něco podnikli,“ vysvětlila mluvčí Jana Dronská.
„Teď nás čeká období chřipek a jiných nachlazení. Je dobré, aby měly děti kvalitní hygienu. Navíc je mnoho z nich po nedávno prodělané nemoci oslabených,“ uvedl starosta.
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Do školy se po epidemii salmonelózy vrátila jen polovina žáků. Obědy budou dovážet
První přednáška měla podle mluvčí pražské hygieny Petry Batók úspěch. „Děti na to dobře reagovaly,“ uvedla s tím, že by podobné projekty mohly fungovat i celoplošně.
Nejvíc žáky zaujala speciální UV lampa, která slouží ke kontrole správného mytí rukou. V rámci přednášky si ji mimo jiné vyzkoušel také starosta Michal Hazdra, u kterého test odhalil značné nedostatky. Hřbet jeho rukou byl po umytí stále špinavý. „Ale dlaně mám dobré,“ komentoval se smíchem.
„Dříve ve školách probíhaly preventivní programy, po covidu se to hodně ale zamíchalo. V Praze to nyní obnovujeme a chceme se na to víc zaměřit,“ uvedla.
„Prevence je ale jedna věc, vyšetřování a zabránění šíření zase věc druhá. Nechceme to nijak míchat dohromady. Samozřejmě ale probíhají souběžně,“ vysvětlila Batók souvislost mezi přednáškou a nedávnou nákazou salmonely.
Její výskyt podle ní není ojedinělý. „Nebývalý je ale ten rozsah, který za nějakých třicet let na hygieně nepamatujeme,“ sdělila.
„Ředitel školy je samozřejmě zodpovědný za všechno,“ řekl k případu Skala. Potvrzuje, že by zpětně některé kroky udělal jinak. Zda zvažuje rezignaci, neuvedl. Nyní se snaží soustředit především na to, aby vrátil chod školy a školní jídelny do normálu.
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Za obtíže školáků z Újezdu může jídlo s prošlými vejci, nemocných je přes dvě stě
Jídelna Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy podávala žákům v pondělí 21. září uhlířské špagety. Ty byly, jak se později ukázalo, připraveny z nedostatečně upravených, a navíc prošlých vajec.
Ještě ten den se u mnoha dětí objevily střevní problémy a horečky. Následně byl podán podnět na pražskou hygienu a případ se poté dostal do rukou policie. Evidováno bylo téměř pět set nakažených salmonelózou. Přes sto lidí muselo být hospitalizováno.
„Budeme se i nadále soustředit na spolupráci s hygieniky, školou, pojišťovnami a případně Policií ČR. Zaměřujeme se na dohled nad řešením následků epidemie a dodržování preventivních opatření, pomoc s odškodněním, psychologickou podporu dětem, na personální posílení školní jídelny, celkový dohled a navrácení důvěry ve školní stravování,“ napsali v prohlášení ze 14. října radní.
Škola se nyní postupně navrací do běžného provozu.