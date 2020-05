Školák v Praze měl zvýšenou teplotu, do výsledku testu třídu zrušili

Na případ upozornil otec jednoho z dětí, které ve třídě také bylo. „Ve skupině prvních ročníků se jeden žák necítil dobře, a tak mu změřili teplotu. Byla zvýšená, zavolali proto zákonné zástupce dítěte a ti si ho odvedli,“ sdělil portálu iDNES.cz muž, který si přál zůstat v anonymitě. Doplnil, že ve škole probíhá měření už ráno, kdy dítě teplotu nemělo.

Informace se rodiče dozvěděli z mailu, který jim rozeslalo vedení školy. „Napsali, že ostatní děti ze skupiny zůstávají ve škole v rouškách, čeká se na další pokyny hygienické stanice. A také že zítra mají děti zůstat doma,“ popsal otec. Dotčenou skupinu škola po nálezu oddělila od ostatních tříd.

Uvedené události potvrdil pro iDNES.cz zástupce ředitele Jiří Švec. „Od devíti hodin ráno, kdy k nálezu došlo, jsme komunikovali s hygieniky,“ řekl. Ti dítěti provedli test na koronavirus, nyní se čeká na jeho výsledek. „Tvrdili, že možná bude ve čtvrtek ráno,“ dodal Švec.

„Řídili jsme se přesně podle pokynů hygieny, po zjištění nasadit roušky, opustit místnost, jít ven, do výsledku testu skupinu nepustit do školy. Proto jsme se rozhodli ji zatím na zítřek zrušit. Oddělili jsme i učitelky, které byly se skupinou v kontaktu,“ uvedl zástupce.

„Zatím vyčkáváme. Podle výsledku testu nám hygiena sdělí další kroky,“ dodal.

Rodiče tíží nejistota

Situace u rodičů vyvolala obavy, stěžovali si však také na neinformovanost. „Dostali jsme jen strohý mail, nikdo neví, na jak dlouho to bude, jak to bude s případnou karanténou. Sám jsem se snažil obtelefonovat hygienu, ale kromě provedení testu jsem se nic nedozvěděl,“ posteskl si otec jednoho z dětí.

Zástupce Švec v tomto ohledu hájí postup školy. „Rodiče se na nás obraceli s žádostí o podrobnější informace, ale my jsme všichni dostali ty samé. I oni si volali na hygienu, ale ve většině případů jim řekli to, co nám,“ řekl.

Otec školáka vidí v systému znovuotevření škol výrazné nedostatky. „Myslím, že je to naprosto neuchopené ze strany ministerstva školství a hygieniků. Zaujalo mě třeba, že můj potomek, který byl s tím dotyčným dítětem déle než patnáct minut v kontaktu, by v případě pozitivního nálezu musel do karantény, ale já jako rodič ne, protože jsem už kontakt kontaktu,“ divil se.

Izolování skupiny dočasně vyřadilo tři učitelky, které s ní pracovaly. „Na odpoledne měla přijít další vychovatelka, tu už jsme tam nepustili,“ sdělil Švec. Podle něj však školu netrápí nedostatek personálu. „Může tím nicméně utrpět distanční výuka, přece jen kantor nemůže být zároveň ve škole a zároveň učit distančně nebo opravovat písemky,“ podotkl.

Děti podle zástupce ředitele ve středu postupně skupinu opouštěly. „Některé odcházejí po obědě, některé zůstávají až třeba do čtyř hodin,“ řekl.

Hygienici případ nechtěli komentovat. „Informace o jednotlivých onemocněních sdělovat nebudeme. Nedělali jsme to od začátku epidemie a nebudeme to dělat ani nyní,“ řekla iDNES.cz ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová.