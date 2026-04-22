Návrh na letní zákaz vjezdu aut do centra pobouřil radní sedmi pražských částí

Návrh na zákaz vjezdu autům do centra Prahy během letních prázdnin, s nímž přišel náměstek pražského primátora Jaromír Beránek (Piráti), se okamžitě setkal s negativní odezvou. Nápad zásadně odmítli radní pro dopravu z pražských částí 2, 4, 5, 6, 8, 9 a 10.
Značky dopravní obsluhy na Praze 1. (24. července 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Cílem opatření je omezit hluk z aut, který v noci ruší místní obyvatele. (24....
Nová podoba Smetanova nábřeží v Praze.
Nová podoba Smetanova nábřeží: Cyklisté získali velkorysý pruh na úkor...
Radní pro dopravu sedmi pražských částí se vyjadřili k návrhu náměstka primátora Jaromíra Beránka ve vyjádření datovaném čtvrtek 23. dubna 2026, které má redakce iDNES.cz k dispozici.

Celý tento návrh není podle radních systémovým řešením a pouze přesouvá dopravní zátěž do jiných částí, které tak extrémním přetížením jako centrum Prahy netrpí. Například doprava z Prahy 2, jejíž část by se uzavřela, se přesune na Prahu 5. Ta bývá v exponované části již nyní velmi přetížená.

Radní se dále vyjadřili k tomu, že dlouhodobě se snaží a podporují zklidňovaní dopravy v centru Prahy a ochranu historického centra. Dle slov zastupitelů se ovšem dané kroky musí vždy projednat se zastupiteli a radními, nikoliv sólově něco prohlásit, či navrhovat. Jedná se o celoměstskou koncepci.

Radní pro dopravu Prahy 2 Tomáš Halva sdělil redakci iDNES.cz, že na špatnou komunikaci s magistrátem byli zvyklí již za náměstka Zdeňka Hřiba (Piráti). Doufali, že s jeho nástupcem přijde změna, která nenastala. „Takto se pražská doprava opravdu řídit nedá,“ doplnil Halva.

Pirátský náměstek navrhne prázdninové uzavření částí Prahy pro automobily

Navrhované uzavření podle Halvy jen přelévá problém do ulic, kde žijí naši obyvatelé, zatímco centrum se upravuje hlavně kvůli turistům.

„Proto apelujeme na náměstka Beránka, aby konečně začal dopravu řešit systémově a v koordinaci s městskými částmi a s ohledem na lidi, kteří v Praze skutečně žijí,“ dodal Halva k uzavření centrálních částí v Praze.

Velmi ostře se do Beránka ve společném vyjádření pouštějí i pražstí radní. Vytýkají mu, že o celém návrhu se dozvěděli až z médií, bez jakéhokoliv projednání.

Uzavření by se podle nich dotklo rezidentů v celém hlavním městě, nejen obyvatel v centru, ale i v okrajových částech, kam by byla mnohem horší doprava z důvodu přesunu jednoho problému z bodu A do bodu B. Celá tato situace by opravdu nepřinesla zlepšení, ani lepší kvalitu života v Praze.

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí

Hasiči bojují s požárem ubytovny na pražském Žižkově. (14. dubna 2026)

V Praze na Žižkově v úterý odpoledne hořela ubytovna. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a evakuovali přes 40 lidí, některé s pomocí žebříků a výškové techniky. Jedna žena se...

Prahou prošel protest studentů. Oto, pojď ven, bouchali na dveře Klempířova úřadu

Na náměstí Jana Palacha se sešli protestující z pražských vysokých i středních...

Studenti napříč Českem ve středu minutu před dvanáctou opustili své učebny a sešli se na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků médií veřejné služby. V Praze, kde se konala hlavní...

Třem Francouzkám to pálilo. USK přehrál Žabiny i v Brně a je výhru od dalšího titulu

Pauline Astierová (vlevo) z USK Praha uniká v zápase se Žabinami Brno, brání ji...

Basketbalistky ZVVZ USK Praha zvítězily ve druhém finále ŽBL na palubovce brněnských Žabin 85:57 a už jen jedna výhra je dělí od jubilejního dvacátého titulu v samostatné historii a šestnáctého za...

22. dubna 2026  20:37,  aktualizováno  21:11

Frýdecké volejbalistky slaví po 11 letech extraligovou medaili, Lvice si musí počkat

Kapitánka frýdecko-místeckých volejbalistek Veronika Strušková se snaží dostat...

Volejbalistky Frýdku-Místku slaví po jedenácti letech extraligový bronz. V rozhodujícím duelu o třetí místo zvítězil tým, který si až v posledním kole základní části pojistil účast v play off, v...

22. dubna 2026  20:25

V Cholupicích se převrátil domíchávač s betonem, zraněného řidiče museli vyprostit

Nákladní vůz se převrátil v pražských Cholupicích. (22. dubna 2026)

V pražských Cholupicích havaroval domíchávač s betonem, který sjel do příkopu. Na místě zasahují policisté a také hasiči. Silnice byla zprovozněna opět kolem půl osmé večer, informuje server...

22. dubna 2026  18:17,  aktualizováno  19:33

Můžete si za to sami, plísní Plaga Prahu za podcenění počtu míst na středních školách

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Za nedostatečné kapacity středních škol v Praze nese odpovědnost pražský magistrát, který podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) situaci dlouhodobě podcenil, přestože měl k dispozici...

22. dubna 2026  18:58

Kanye West přece jen v Praze? Koncert kontroverzního rapera plánují v Chuchli

Raper Ye (Kanye West), 25. listopadu 2022

Kontroverzní americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, by mohl letos v létě přeci jen vystoupit v Praze. Koncert se podle dostupných informací připravuje na koňském závodišti v Chuchle Aréně,...

22. dubna 2026  16:22

Prahou prošel protest studentů. Oto, pojď ven, bouchali na dveře Klempířova úřadu

Na náměstí Jana Palacha se sešli protestující z pražských vysokých i středních...

Studenti napříč Českem ve středu minutu před dvanáctou opustili své učebny a sešli se na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků médií veřejné služby. V Praze, kde se konala hlavní...

22. dubna 2026,  aktualizováno  16:07

Klimatizace do lanovky na Petřín nejde, ale jednu věc jsem prosadila, říká designérka

Premium
Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Postávala mezi novináři a zvědavci, kteří se přišli podívat. Nenápadně. Trpělivě v chladném ránu čekala, až dělníci na lanech vytáhnou první ze dvou nových vozů lanovky na Petřín. Málokdo z laiků...

22. dubna 2026  15:43

Přísnější pravidla v Žižkovském tunelu, kde se stala nehoda. Cyklisté musí zpomalit

V Žižkovském tunelu snížili po nehodě rychlost

V Žižkovském tunelu se ve středu změnila pravidla pro cyklisty. Nově zde značky upozorňují na omezení rychlosti na 10 kilometrů v hodině, které má snížit riziko střetů s chodci. Opatření připravila...

22. dubna 2026  14:08

Chyběly jí kroužky pro handicapovaného syna, tak je založila sama

Hodiny muzikoterapie. Děti si při nich mohou vyzkoušet i méně obvyklé hudební...

Když nenašla pro svého synka Damiána vhodné volnočasové aktivity, rozhodla se je vytvořit sama. Maminka chlapce s vzácným onemocněním dnes na Praze 7 organizuje pohybové i smyslové lekce pro děti se...

22. dubna 2026

Na starém zimáku se dvojice nadýchala čpavku, 160 lidí muselo opustit blízké hřiště

Ve výtahové šachtě Žižkovské věže byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu....

Dva lidé se ve středu v Neratovicích na Mělnicku nadýchali čpavku v uzavřeném zimním stadionu. Z blízkého fotbalového hřiště hasiči preventivně evakuovali 160 lidí. Stadion je určený k demolici....

22. dubna 2026  13:46

Na střeše kancelářské budovy v Praze hořela izolace, evakuovalo se 500 lidí

Hasiči zasahují u požáru střechy kancelářské budovy na Rohanském nábřeží v...

K požáru střechy kancelářské budovy v Praze na Rohanském nábřeží vyjížděli ve středu před polednem hasiči ve druhém poplachovém stupni. Na místě zasahovaly jednotky z pěti stanic. Z budovy se...

22. dubna 2026  12:34,  aktualizováno  13:15

