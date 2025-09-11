Překáží a ohrožují chodce. Praha od ledna zakáže sdílené elektrokoloběžky

Nový pražský systém regulace sdílených dopravních prostředků zakazující poskytování elektrokoloběžek by měl začít platit od ledna příštího roku a radní města mají o jeho zavedení rozhodnout do 13. října. Dnes to radě uložili zastupitelé.
Praha 1 na plošnou regulaci nečekala, elektrokoloběžky už zakázala koncem srpna 2025.

Příslušný materiál je připraven od června, kdy ho náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) předložil radě, kde ho však nepodpořili zástupci Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a STAN.

Systém regulace sdílených dopravních prostředků připravuje město od loňska a má být založen na smlouvách mezi městskou Technickou správou komunikací (TSK) a provozovateli kol a elektrokol, která bude možné odkládat jenom na prostranstvím, která jsou k tomu určená.

Sem elektrokoloběžky nesmí. Praha 1 je cedulemi zakázala v Nerudově ulici

Elektrokoloběžky na nich nebudou moci parkovat, čímž se fakticky znemožní jejich poskytování, a TSK je v případě neoprávněného parkování bude odstraňovat.

„V poslední době tady došlo k několika vážným zraněním. Před měsícem se řítil jeden Ital dolů a vyšla jedna paní ze dveří a on ji srazil,“ říká ve spodní části Nerudovy ulice radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (GEN, vlevo). „Máme celou řadu občanů, kterým to vadí, a my na to musíme reagovat,“ dodává starostka první městské části Terezie Radoměřská (TOP 09, vpravo). (26. srpna 2025)
Zákaz elektrokoloběžek v dolní části Nerudovy ulice nad Malostranským náměstím (26. srpna 2025)
Praha 1 se rozhodla nečekat na nařízení magistrátu a pustila se zakazování elektrokoloběžek sama, zatím na asi 800 metrech Nerudovy ulice a na ni výše navazující ulici Úvoz, které se svažují od Pražského hradu k hornímu rohu Malostranského náměstí. (26. srpna 2025)
Zákaz elektrokoloběžek v dolní části Nerudovy ulice nad Malostranským náměstím (26. srpna 2025)
Bod dnes na program navrhl Hřib a původně chtěl prosadit, aby rada systém schválila 22. září s platností od 1. října. Předseda dopravního výboru Martin Sedeke (ODS) nicméně podal protinávrh s prodlouženými termíny s odůvodněním, že náměstkem navržené datum platnosti by nedalo provozovatelům dostatek času na to, aby se podle zákazu zařídili.

Platnost od ledna podle Sedekeho využije faktu, že provozovatelé zpravidla koloběžky na zimu uklízí. „V tu chvíli už je velmi jednoduché tlačit na to, aby už je na jaře znovu nenavezli,“ řekl. Hřib se s jeho návrhem ztotožnil.

Koloběžkáři si za to můžou sami. Rizikovým chováním se řítí k nehodám

Důvodem plánovaného zákazu elektrokoloběžek je jejich dlouholetá kritika ze strany obyvatel a městských částí v centru Prahy. Kritikům se nelíbí zejména jejich zanechávání na místech, kde překážejí, a jízda po chodnících, která ohrožuje chodce.

„Prosíme, abyste k tomu přistoupili co nejdříve, protože to skutečně je pro městskou část velmi devastující,“ řekla dnes na jednání zastupitelům starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09).

Soukromoprávní postup, který město zvolilo, podle Hřiba ve společném stanovisku doporučila ministerstva dopravy, vnitra a průmyslu a obchodu. „To se nestává často, že by se tu dohodla tři ministerstva s tím, že mají stejný názor na nějakou věc. Jsem rád, že se to tady výjimečně povedlo. Oni nám řekli přesně, jak to máme udělat,“ řekl náměstek.

Praha 1 zakázala elektrokoloběžky ve vybraných ulicích už na konci letošního srpna

26. srpna 2025
