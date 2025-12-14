Více zón bez petard. Novela zákona umožní Praze pyrotechniku zakázat úplně

Mapa Prahy, která ukazuje místa, kde se nesmí odpalovat pyrotechnika, je posetá červenými puntíky. Označují zakázané oblasti, kam Pražané mohou přijít maximálně s prskavkami nebo bouchacími kuličkami. Historické centrum pokrývá souvislá vrstva červené. Větší bílá místa se nacházejí na severovýchodním cípu metropole, tedy v okolí Březiněvsi či Prahy 18 a 19.
Bílá ve velkém prosvítá i na západě města na Ruzyni a u Přední Kopaniny. Na východě třeba ve Štěrboholech a u Kolovrat. Zda mohou Pražané na silvestra pořádat vlastní ohňostroj poblíž svého bydliště, si mohou ověřit na Portálu hlavního města. Na mapě lze najít konkrétní ulice.

Kde se nesmí odpalovat

Novela zákona o pyrotechnice, která platí od začátku prosince, pravidla pro pořádání pyrotechnických oslav příchodu nového roku v hlavním městě výrazně nezpřísní. Praha se totiž řídí už od roku 2020 vyhláškou a za její porušení ukládá policie pokuty.

„Pro nás se novelou zákona nic zásadního nemění. Obdobná opatření, tedy zóny bez pyrotechniky, už máme ve své vyhlášce. Spoluobčany proto o těchto Vánocích žádné nečekané změny nečekají. V koalici ale budeme muset prodiskutovat, jaké úpravy vyhlášky chceme připravit pro příští rok,“ vysvětlila náměstkyně pro životná prostředí Jana Komrsková (Piráti).

Mapa zákazu pyrotechniky zbarvila Česko doruda. Platit bude od 1. prosince

Odpalovat pyrotechniku se nesmí v památkové rezervaci, což znamená především v celém historickém centru na obou březích Vltavy. Stejně tak zákaz platí v okolí vodních toků i na ostrovech, v parcích a 50 metrů od nich. Ohňostroje se nesmějí pořádat také 250 metrů od veterinárních pohotovostí, kterých jsou v hlavním městě asi tři desítky.

Novela omezení ještě rozšiřuje, nicméně vyhláška magistrátu už se zákazem pyrotechniky 250 metrů od nemocnic, domovů pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením a od útulků a zoo počítá. Stejně tak se nesmí vypouštět lampiony štěstí kvůli možnému požáru na místech nedostupných pro hasiče.

Dělobuchy se nebudou prodávat ve stáncích

Novela zakazuje prodej pyrotechniky ve stáncích a na tržištích, zůstávají kamenné prodejny. Dělí pyrotechniku na čtyři kategorie.

  • F1 – bouchací kuličky, motýli a prskavky – nepodléhají omezením, jsou ale povolené všem od 15 let.
  • F2 – petardy, římské svíce, dýmovnice a malé baterie, smějí kupovat plnoletí. Stejně tak F3 a F4.
  • F3 a F4 – velké kompaktní baterie, složené ohňostroje, velké petardy, římské svíce velkých kalibrů, velké fontány, kulové a válcové pumy a ohněpád.
  • F3 a F4 – při nákupu na internetu si musejí zájemci pyrotechniku nově vyzvednout osobně, aby prokázali svůj věk a ukázali oprávnění, které vydává Český báňský úřad. To dosud bylo nutné pro F4, pro F3 bude platit od 1. července 2026.

Několik změn nicméně platí i pro Prahu. „Zmiňovaná novela zákona nově rozšiřuje zákaz odpalování ve stejné vzdálenosti od stavby domova se zvláštním režimem, denního stacionáře, týdenního stacionáře nebo centra denních služeb, dále v okolí pozemku, na němž je provozována záchranná stanice, záchranné centrum, a v okolí objektu evidovaného v evidenci hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat vedené podle zákona o zemědělství,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Zároveň pokud se metropole rozhodne pyrotechniku zakázat všude a na celý rok, nebude jí nic stát v cestě. Novela k tomu dává obcím pravomoc.

Mapu s vyznačenými zakázanými oblastmi doplňují i pokyny v angličtině a ukrajinštině. „Každoročně tento zákaz ke konci roku připomínáme naší kampaní v ulicích, v médiích i na sociálních sítích. Pro pražské ubytovatele se proto nejedná o žádnou novinku a kampaní cílíme i na turisty a menšinové komunity. V podobném rozsahu budeme informovat i letos,“ informoval Hofman.

Nové zóny pro ohňostroje a petardy: proč jsou 250 metrů a co je v nich zakázáno

Dodal, že v kampani magistrát spolupracuje se společností Prague City Tourism, která pokyny předává dál. Každoročně informuje také Asociaci hotelů a restaurací České republiky, Czech Tourism a Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur.

Za porušení pokuta 10 tisíc

Za porušení zákazu pyrotechniky hrozí na místě pokuta 10 tisíc a ve správním řízení 100 tisíc korun. Na dodržování budou dohlížet strážníci i policisté. „Loni v rámci silvestrovského dne a noci pražští strážníci řešili desítky případů neoprávněného používání zábavní pyrotechniky. V mnoha případech se díky přítomnosti strážníků podařilo zabránit jejímu použití, ale i přesto musely hlídky některé případy řešit represí,“ sdělila mluvčí městské policie Irena Seifertová.

„Konkrétně ve 14 případech strážníci udělili pokuty ve výši 30 400 korun a tři případy oznámili správnímu orgánu. V souvislosti s pyrotechnikou jsme také přijali 55 oznámení na tísňovou linku 156,“ dodala Seifertová.

Dovolené oficiální ohňostroje

Vyhláška ani novela nezakazují oficiální ohňostroje. Město nepořádá ohňostroj už pátým rokem. Nicméně třeba mezi Běchovicemi, Újezdem nad Lesy a Kolodějemi se novoroční ohňostroj konat bude.

„Novoroční oslava prostřednictvím pyrotechniky není z mého pohledu tradice, ale přežitek, který je třeba opustit. Odpalování rachejtlí představuje zdravotní riziko pro občany, městu zvyšuje výdaje spojené s likvidací odpadu po ohňostroji a domácím mazlíčkům i volně žijícím zvířatům způsobuje utrpení,“ vysvětlila Komrsková, proč město k omezením přistoupilo.

