Spory o zákaz hracích automatů pokračují, hazard migruje na internet

Celkem letošní částka odvodů za technické hry činí 429,5 milionu korun, což je meziročně o 65 milionů více. Magistrát běžně městským částem předá polovinu těchto příjmů a druhou si nechá ve svém rozpočtu. Ročně může jít radnicím pouze 300 milionů korun, a tak za poslední období dostanou jen zhruba 106 milionů.

Aby se městské části nemotivovaly k podporování hazardu, dostávají peníze z odvodů v závislosti na počtu obyvatel. Svůj díl dostávají tedy i radnice s nulovou tolerancí. Polovinu prostředků musí městské části nasměřovat do sportu, tu druhou do kultury a sociální oblasti.

Například Praha 13 takto obdrží asi pět milionů korun. Za předešlé odvody zde vyrostl třeba nový skatepark Lužiny a v Böhmově ulici v Nových Butovicích zase peníze pomohly financovat rekonstrukci hřiště, které svou výzdobou skládá hold českým sportovním velikánům. Praha 5 mohla díky financím významně podpořit provoz Švandova divadla.

Internetový hazard

Odvody z hracích automatů začaly klesat v roce 2016, kdy metropole vyhláškou technické hry zakázala. V posledních letech ale překvapivě naopak rostou, a to i přes postupné mizení automatů.

Pokuta metropoli za loterijní vyhlášku Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nově vyměřil Praze pokutu 1,27 milionu korun za chyby v loterijní vyhlášce. Úřadu se mimo jiné nelíbí vyhláška platná od ledna 2021, která zakazuje živé hry pouze v městských částech, které hazard úplně zakázaly. Takový výběr míst není podle úředníků ÚOHS objektivní a nediskriminační. Vedení hlavního města toto rozhodnutí považuje za nesprávné a nepřezkoumatelné a podá proti němu rozklad.

„Přesné důvody neznáme, protože nám ministerstvo financí neposkytuje přesná data, ale pravděpodobnou příčinou nárůstu budou hazardní hry na internetu. I z jejich daňových výnosů města a obce dostávají podíl – a to úplně absurdně podle počtu hracích automatů na svém území,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast financí Pavel Vyhnánek (Praha sobě).

Právě v letošním roce by měla vypršet většina licencí, které provozovatelé technických her mají, přičemž kvůli vyhlášce už je nebude možné obnovit. V současné době je v Praze udělených skoro čtyři tisíce povolení pro technické hry. Začátkem příštího roku to už ale budou pouhé nižší stovky. Tento příjmový výpadek by následně mělo vykrývat samo město ze svého rozpočtu, a to podle odhadů 200 miliony.

„Z pohledu rozpočtu Prahy nejde o nijak rozhodující příjem. Snadno jej nahradíme z ostatních pravidelně rostoucích daňových příjmů, které na rozdíl od hazardu neničí lidské životy a nezpůsobují třeba nárůst kriminality, rozpad rodin a vznik bezdomovectví. Praha musí být schopna fungovat i bez těchto příjmů, přece nechceme provozovat město z takových peněz,“ míní Vyhnánek.

Politici z řad ODS, která v rámci koalice SPOLU bude s největší pravděpodobností součástí nového vedení města, však na vyhlášku hledí skepticky. Vojtěch Kos (ODS), starosta Prahy 12, která má nulovou toleranci k hazardu na svém území, dokonce plošný zákaz hracích automatů považuje za nesmysl, který Praha finančně pocítí.

„Jsem proti zákazu podnikání v odvětvích, která lze efektivně regulovat a zároveň přinášejí významné prostředky do rozpočtů městských částí. Zákaz hazardu je přesně tento případ a neschopnost samospráv ho regulovat připravila sportovce i radnice o finanční prostředky. Ve výsledku se hazard provozuje dále, jen na jiných místech, z čehož Praha nezíská vůbec nic,“ říká zastupitel hlavního města a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

„Aktuálně tyto peníze proudí ze soukromého sektoru směrem k veřejnému. Po roce 2024 o ně bude krácen rozpočet metropole, a to logicky na úkor rozvojových aktivit města. Správný postup, v souladu s péčí řádného hospodáře, by byl pokusit se o přísnou regulaci a zachovat podstatnou část dodatečných příjmů. Hazard jsme nevymýtili, jen přesunuli jinam,“ dodává.

Příslib změny

Valná část hazardních hráčů se už nyní přesunula na internet. Negativní dopady hazardu tak z Prahy nezmizí. To ale nebere v potaz stát se svou právní úpravou. Náměstek Vyhnánek upozorňuje na to, že se nyní příjmy z daně z hazardních her na internetu rozdělují mezi obce podle absurdního klíče – podle počtu automatů na jejich území.

„To nemá žádnou souvislost s internetovými hrami a já mám dojem, že si tohle spojení hazardní lobby prosadila, aby obce přinutila zachovat hrací automaty – což je ta nejrizikovější forma hazardu. Obce, které omezují počty automatů na svém území, tedy nyní přicházejí o příjmy z daně uvalené na kamenné herny, ale i o příjmy z daně na internetové hry. Od ministerstva financí máme přislíbenou změnu tohoto systému. Doufáme, že nastane brzy,“ uzavírá Vyhnánek.