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Výhrůžky mezi dětmi na pražské základce vyšetřuje policie. Žáka odvedla k výslechu

Autor:
  13:43
Zásah na pražské Základní škole Pošepného kvůli výhrůžkám. (21. října 2026)

Zásah na pražské Základní škole Pošepného kvůli výhrůžkám. (21. října 2026) | foto: Jiří MeixneriDNES.cz

Policie zadržela v Praze 4 na základní škole žáka kvůli výhrůžkám. (21. října...
Policie zasahovala kvůli výhrůžkám ve škole v Praze 4. (21. října 2026)
Policie zasahovala na základní škole v Praze 4 kvůli výhrůžkám. (21. října 2026)
Žák vyhrožoval na ZŠ Pošepného spolužákům. (21. října 2026)
6 fotografií
Pražští policisté vyšetřují případ vyhrožování na základní škole. Toho se podle nich dopustil nezletilý žák vůči svým spolužákům. Nezletilého chlapce policie zadržela a v současné chvíli ho má ve své moci. Žádné nebezpečí již nehrozí.

Oznámení o výhrůžkách řeší policie od dopoledne. Vyšetřování se týká školáka ze Základní školy Pošepného, která se nachází na pražském Chodově.

Podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny měl nezletilý vyhrožovat svým spolužákům na sociálních sítích. Ti jeho chování policii nahlásili.

Vzhledem k věku žáka policie nemůže sdělovat podrobnější informace. „Mohu potvrdit pouze to, že se jedná o cizince,“ reagoval Hrdina na informace z prostředí školy, že šlo o chlapce vietnamské národnosti.

„Nebezpečí již nikomu nehrozí,“ dodal mluvčí s tím, že žáka nyní policie vyslýchá.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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