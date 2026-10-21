Oznámení o výhrůžkách řeší policie od dopoledne. Vyšetřování se týká školáka ze Základní školy Pošepného, která se nachází na pražském Chodově.
Podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny měl nezletilý vyhrožovat svým spolužákům na sociálních sítích. Ti jeho chování policii nahlásili.
Vzhledem k věku žáka policie nemůže sdělovat podrobnější informace. „Mohu potvrdit pouze to, že se jedná o cizince,“ reagoval Hrdina na informace z prostředí školy, že šlo o chlapce vietnamské národnosti.
„Nebezpečí již nikomu nehrozí,“ dodal mluvčí s tím, že žáka nyní policie vyslýchá.
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