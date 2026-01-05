Žák vyhrožoval násilím na základní škole v Libčicích, hlídá ji policie

Autor:
  9:15
Středočeská policie se zabývá případem násilného vyhrožování, kterého se podle ní dopustil minulý měsíc jeden z žáků druhého stupně na základní škole v Libčicích nad Vltavou. Policisté v reakci na to nyní školu hlídají. Zároveň uvádí, že momentálně nehrozí žádné nebezpečí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Můžeme v tuto chvíli uvést, že aktuálně nehrozí nebezpečí žákům, pedagogickým pracovníkům ani veřejnosti,“ uvedla mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.

Vzhledem k věku prošetřovaného chlapce nemohli policisté sdělit více podrobností. Policie zároveň žádá veřejnost o zdrženlivost při šíření dezinformací skrze sociální sítě a šíření paniky. Rodiče v obci se bojí své děti do školy posílat.

Policie školu hlídá

Žáka podle Richterové v polovině minulého měsíce zadržela a vyslýchala policie. V reakci na vyhrožování škola přidělila žákovi osobního asistenta, který s ním tráví celou dobu výuky. Součástí opatření se stala i policejní hlídka.

„V několika dnech před vánočními prázdninami byla v ranních hodinách u školy zajištěna hlídka Policie ČR, která bude pokračovat i nadále,“ uvedla obec v prohlášení. Policejní mluvčí v pondělí ráno potvrdila, že policisté situaci u školy sledují i po skončení prázdnin.

Vstup do školy je v současnosti možný pouze na čip a škola plánuje instalovat do budovy kamery, které by monitorovaly společné prostory chodeb.

V pondělí by se podle informací obce uskuteční případová komise, které se kromě zástupců školy zúčastní i zástupci zřizovatele (obce), policie a orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a samozřejmě také rodičů dotyčného žáka. Ta má za cíl stanovit další opatření.

Atmosféra ve škole

Obec přidala na svůj web prohlášení, ve kterém označují náladu ve škole za „napjatou.“

„Můžeme potvrdit, že situace vychází z dlouhodobých problémů a opakovaných incidentů výchovně vzdělávacího charakteru, které škola již několik let řeší s jedním z žáků druhého stupně,“ stojí v prohlášení.

Obec zároveň apeluje na rodiče, aby dětem vysvětlili, že podpora nebo podněcování k podobným činnostem přispívá k šíření problému. „Problémy žáka, který je v současnosti vyšetřován policií, nevznikají pouze jeho samotným jednáním,“ uvedla rada města.

Zároveň obec upozorňuje, že žák, který nedokončil povinnou školní docházku nemůže být ze školy vyloučen, možností je pouze přestup na jinou školu nebo individuální vzdělávání.

