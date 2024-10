Žák, který při hádce ve škole pobodal spolužáka, se vrací do své lavice

Na pražské základní škole došlo k incidentu mezi dvěma žáky. Jeden z nich byl následně odvezen se zraněním do nemocnice. (17. října 2024) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Podle informací rodičů žáků, kteří se redakci ozvali, jež však z důvodu nízkého věku útočníka nebylo možné ověřit, bodl osmák spolužáka nůžkami do zátylku a krku. Třetí rána údajně mířila do břicha, nůžky ale neprošly mikinou ovázanou kolem pasu.

Zraněného hocha odvezla záchranka a podle sdělení mluvčí pražských záchranářů Jany Poštové byl pobodaný školák mimo ohrožení života. „Podle dcery má otok mozku, je uspaný a ochrnutý od pasu dolů,“ popsala ale po více než týdnu od události matka spolužačky obou chlapců.

Ten, který zaútočil, se dnes vrací do své lavice. Rodiče dětí ve třídě neskrývají zděšení, strach mají podle nich i jejich potomci.

Ředitelka školy šikanu ve třídě vůbec neřešila Rodiče žáků se zlobí, že s dětmi o události nikdo nemluví, ač mají strach. Ředitelka školy Dagmar Malinová odpověděla MF DNES až po pěti dnech. Nevadí vám, že rodiče vašich žáků se dozvěděli, co se skutečně stalo, až z našich novin, namísto od vás, jak očekávali?

Ne. Jak můžete rodičům zaručit, že jsou jejich děti v bezpečí?

Nerozumím formulaci otázky. Řešila jste nebo neřešila dlouhodobou šikanu na půdě vaší školy?

Neřešila.

„Pověděla jim to třídní, ale nijak je neuklidnila,“ dodala žena s tím, že chlapec měl dorazit až na druhou školní hodinu. MF DNES se ozvali také rodiče, kteří původně „drželi basu“ se školou a odmítali o situaci mluvit. „Právě jsem zjistila, že se ten kluk vrací, to je vrchol, vůbec nevím, co mám dělat,“ napsala jedna z matek.

Nůžky mu zabaví

MF DNES oslovila advokáta Petra Suchomela, aby obecně popsal, co lze dělat v případech násilného útoku mladistvého.

„Pokud by se mělo předejít obavám z návratu žáka, který jinému ublížil, měl by spolupracovat sociální odbor se školou a s rodiči a najít řešení. Například mu dát asistenta pedagoga, tak se postupuje při obavě, že by se dítě mohlo chovat nestandardně,“ uvádí Suchomel.

„Asistent si ho vyzvedne před školou a je s ním celý den, chodí s ním i na záchod,“ říká Suchomel s tím, že žákovi mohou zabavit i nůžky, kdyby jimi někoho ohrožoval. „Škola má ze zákona povinnost, a ani to nesmí delegovat na nikoho jiného, zajistit bezpečí dětí. Vzít mu nůžky je naprosto legitimní,“ dodává.

Návratu žáka do školy ale nelze zabránit. „Dítě má nejen právo, ale i povinnost chodit do školy a škola mu musí vzdělávání umožnit,“ dodal advokát.