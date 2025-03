Maskovaní zloději šli do zahradnictví najisto, stromky odnesli přes hřbitov

Pachatelé počkali, až se zahradnictví po zavírací době vylidní a následně se okamžitě pustili do akce.

„Chvíli po poledni přeskočili plot. U zdi se hřbitovem začali štosovat ovocné stromky, a odnášet je pryč,“ popisuje Cornyjová Brokešová.

Podle ní už jeden vetřelec do areálu pronikl devátého března. Tehdy si však nic neodnesl a není ani jasné, zda šlo o jednoho z dvojice nedělních zlodějů. Ti se podle ní na akci dobře připravili a věděli i o bezpečnostních kamerách. Vzali si totiž na sebe brýle a kukly, aby je na záznamu nešlo identifikovat.

Přesto zlodějům krádež nevyšla podle představ. Půl hodiny po zavírací době se totiž do zahradnictví neplánovaně vrátil jeden ze zaměstnanců a dvojici vyrušil. Zloději utekli a nestihli tedy odnést vše, co si u zdi připravili.

„O krádeži jsme se nicméně dozvěděli až další den při kontrole záznamu,“ podotýká majitelka zahradnictví.

Pozastavila se také nad typem sortimentu, na který se zloději zaměřili. „Na náhodného zloděje to moc nevypadá, spíš na někoho, kdo má trochu o zahradničení pojem, ví co krade a má na toto zboží odbyt. Je mi úplně zle, když si představím, že je to zřejmě nějaký amatérský ‚kolega‘,“ lamentuje Cornyjová Brokešová.

Prostokořenné ovocné stromky byly připravené v pařeništi. Po jejich vyjmutí je potřeba je co nejdříve zasadit. To zlodějům případný prodej komplikuje. Navíc jsou navíc označené rostlinolékařským pasem (modré nebo žluté cedulky, pozn. red.), podle kterých lze identifikovat, odkud pocházejí.

Na menší krádeže jsou prý v zahradnictví Petunia zvyklí, nedělní krádež je však podle majitelky ojedinělá rozsahem i promyšleností.

Událostí se už začali zabývat i středočeští policisté. „Případ prověřujeme pro podezření z trestného činu a oba muže hledáme,“ konstatoval jejich mluvčí Pavel Truxa.