Specialista na špinavou práci. Naujocks figuroval při provokaci zahajující válku

Tajemství Formisovy vraždy a požáru v pokoji č. 6 čekalo na odhalení deset let. „Předvolal si mne Heydrich a uvedl, že Himmler a Göring jej neustále kvůli té vysílačce hubují. Dal mi rozkaz nalézt ji, umlčet, a pokud možno, abych zavlekl do Říše ing. Formise,“ popisoval Naujocks, co předcházelo vraždě v Záhoří 23. ledna 1935.

Naujocks, jenž si při útoku popálil paži, když éterem a kyselinou polil a zažehl vysílačku, v metropoli vysadil Käsbachovou na Wilsonově nádraží na berlínský rychlík a se zraněním se hnal nocí po zmrzlých silnicích na německé hranice.