Když se cokoli děje kolem Tutanchamona, dá se říct, že Zahi Hawass je u toho. Tak jako nyní, kdy pražské Výstaviště v Letňanech až do konce června hostí výstavu Tutanchamon – jeho hrobka a poklady. Hawass jako zřejmě největší současný znalec „zlatého krále“, který vedl moderní výzkumy včetně CT skenování Tutanchamonovy mumie nebo analýzy DNA, měl nedávno v rámci výstavy další přednášku.

Co vás na faraonech stále tak fascinuje?

To, že kolem nich dodnes existuje tolik tajemství a napětí. Neustále vedeme archeologické vykopávky, odhalujeme, co se nachází uvnitř Velké pyramidy v Gíze, kde jsme objevili prázdné dutiny, které dál zkoumáme. Objevili jsme Zlaté město v Luxoru s mnoha významnými artefakty.

Nalezli jsme mnohé hrobky. Ale co je na starověkém Egyptě opravdu úžasné, je to, že stále ukrývá mnohá tajemství, která čekají na odhalení. A lidé jsou tím fascinováni a svět faraonů a jejich magie je nepřestávají přitahovat.