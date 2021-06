Radní Prahy schválili ražbu metra D, cena prvního úseku je padesát miliard

Na nejmenším provozuschopném úseku nové trasy jsou naplánovány stanice Pankrác, která bude přestupní stanici na linku C, dále Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory. Na obou koncích úseku budou obratové koleje.



„V kratším úseku obratové koleje nejsou a nelze jej včetně dalších návazností efektivně provozovat,“ píše se v dokumentu.



Stavba potrvá osm let od zahájení prací. Dotace na stavbu chce město získat z evropských fondů, ale vyjednávat bude i se státem.

„Metro D představuje největší výzvu z pohledu rozpočtu a financování. Výzva je to o to větší, že stát k této investici s celostátním přesahem stále ještě nevyjádřil jasnou podporu. A to navzdory tomu, že Praha již příslib pomoci jednou dostala z úst tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky,“ řekl náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu Pavel Vyhnánek.



Celkovou částku na stavbu bude město čerpat postupně. Pro letošní rok by měla stavba vyjít na 0,17 miliardy, a naopak nejvíce peněz bude muset vydat v roce 2027, kdy to bude 9,65 miliardy. Poslední platby jsou naplánovány na rok 2029, a to 0,56 miliardy.



„Výhled na další roky bude v souladu s postupem realizace a přípravy upřesňován,“ píše se v dokumentu. Ten ještě projednají pražští zastupitelé. Opozice má například výhrad k tomu, jak narostly náklady.

„Za bývalé primátorky Adriany Krnáčové byla připravená výstavba osmi stanic s depem a vlaky za 39 miliard Kč a dnes rada schválila výstavbu pouze pěti stanic bez depa za cenu přesahující 52 miliard. Za nesrovnatelně více peněz tedy Pražené dostanou mnohem méně a já jsem zvědav, jak si to vedení města a zejména primátor Hřib obhájí. Na inflaci toto určitě uhrát nelze,“ okomentoval místopředseda klubu ANO Ondřej Prokop.



Podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra je částka vyšší především proto, že se zvýšila cena za stavební práce.

„Od posledního odhadu ceny se zvýšila inflace asi o 10 procent a o dalších 13 procent se zvýšila cena za stavební práce. Výslednou cenu neurčili politici, ale jde o odhad projektanta,“ dodal.

Dopravní podnik dokončil loni v létě geologický průzkum na dvou ze čtyř míst. V místech dokončeného průzkumu následně prováděl ještě další průzkumné vrty, které budou součástí budoucích prostor metra. Na zbylých dvou potrvá průzkum do září letošního roku. Většina tunelů z geologického průzkumu bude součástí budoucího metra D.

V první fázi vznikne metro mezi Pankrácem a Novými Dvory a pokračovat pak bude do Depa Písnice. V budoucnu má být postaven úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede případně metro z náměstí Míru, zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z variant bylo náměstí Republiky, podle druhé by měla trasa zamířit na Žižkov a dále do Vysočan. Celková předpokládaná cena je podle letošní aktualizace 97,79 miliardy korun a investorem je Dopravní podnik.