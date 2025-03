Krácením daní si rodina ulila 26 milionů, po dvou letech jsou všichni ve vězení

15:21

Pražští policisté dopadli po dvou letech tři členy jedné rodiny, kteří nenastoupili do věznice za daňové úniky. Muže dříve zatkla policie v Itálii, před předáním do Česka ale uprchl. Kriminalisté ho nyní zadrželi v České republice. Matka s dcerou nástup do vězení ze zdravotních důvodů odkládaly a měly nastoupit k výkonu trestu až letos. Protože tak neučinily, zadržela policie i je.