Nebezpečného muže podezřelého z vraždy v Praze dopadli policisté v Polsku

  18:26aktualizováno  18:49
Muže podezřelého z vraždy ženy, jejíž ohořelé tělo našli hasiči při likvidaci požáru v pražské Michli, zadrželi policisté v Polsku. Informovali o tom v pondělí na síti X. Dopadnout nebezpečného recidivistu se jim podařilo díky spolupráci s tamními policisty. Nyní bude Policie ČR žádat o jeho vydání do České republiky za účelem trestního řízení.

Při dopadení podezřelého podle policistů opět zafungoval Schengenský informační systém, jakožto společná pátrací databáze států EU, stejně jako předávání informací mezi českou a polskou centrálou SIRENE a styčným důstojníkem v Polsku.

V rodném domě slavného umělce našli po požáru mrtvou ženu. Hledají podezřelého

Pátrání po možném pachateli vyhlásili policisté v pátek. Varovali veřejnost, že muž, po kterém nadále pátrají v souvislosti s nálezem ohořelého těla ženy v pražské Michli, může být ozbrojený. V minulosti u sebe nosil nůž či sekeru. Nyní je podezřelý z vraždy.

Hasiči spolu s policií zasahovali u požáru squatu v ulici U Plynárny v Michli ve čtvrtek 26. března ráno. „Po dohašení bylo nalezeno ohořelé lidské tělo. V průběhu šetření kriminalisté zjistili, že se jedná o ženu, a jelikož nebylo možné vyloučit, že se na její smrti podílela jiná osoba, tak si celý případ převzali detektivové z prvního oddělení kraje,“ uvedl tehdy mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Takto vypadá Dvorecký most z výšky. Díky barvě chodníků je už nepřehlédnutelný

Pokládání červeného asfaltu na chodník / cyklostezku na Dvoreckém mostě (březen...

Dvorecký most v Praze má za sebou další etapu své stavby. Dělníci na něj v minulém týdnu položili červenou směs, která bude tvořit povrch chodníku a zároveň cyklostezky. Podívejte se do galerie na...

Unikátní experiment. Bezdomovci dostali sto tisíc a volnou ruku, výsledek překvapil

Hostem pořadu Rozstřel je Melanie Zajacová, vedoucí Katedry sociální práce FF...

V Česku se uskutečnil unikátní sociální experiment, který přináší konkrétní data místo domněnek. Projekt New Leaf Česko, realizovaný organizací Neposeda, poskytl vybraným lidem bez domova...

Vražda dítěte na pražském sídlišti. Policie zadržela příbuzného

Rukavice leží blízko místa na pražském sídlišti, kde bylo zavražděno dítě. (25....

Pražští kriminalisté v noci na dnešek zadrželi muže, kterého podezírají z násilného činu vůči nezletilé dívce, případ řeší oddělení vražd. Policie tvrdí, že oběť a pachatel byli příbuzní a bydleli...

OBRAZEM: Důstojnost, vnitřní síla a noblesa. Před 30 lety Alžběta II. oslnila Česko

Královna Alžběta II. při své návštěvě Brna a České republiky v roce 1996....

Před rovnými 30 lety britská panovnice Alžběta II. poctila svou vůbec jedinou návštěvou Českou republiku. Z hlavního města, kde se dočkala přijetí na Pražském hradu u Václava Havla, následovaly její...

Dostal trest za doping, ale vrátil se na led. Chalupa získal odklad, řízení s ním běží dál

Hokejový útočník Matěj Chalupa v dresu prvoligového Kolína ještě v únoru 2025,...

Loni v dubnu vyšel Matěji Chalupovi pozitivní test na doping. Sám tehdy mluvil o šoku, jedna profesionální hokejová kariéra se zasekla. Až do uplynulého týdne, kdy se sedmadvacetiletý útočník vrátil...

30. března 2026  16:51

Smrt známého porodníka: vzpomínají Mynářová či Lobkowiczová, na svět přivedl i Gottovy dcery

Alexandra Mynářová dovolené v Turecku (červen 2025)

V 72 letech zemřel bývalý ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Praze-Podolí Jaroslav Feyereisl. Poté, co zpráva o úmrtí známého porodníka obletěla média, zavzpomínala na uznávaného lékaře...

30. března 2026  15:45

Zemřel porodník Jaroslav Feyereisl, čtvrt století vedl podolský ústav

Jaroslav Feyereisl působil více než 25 let jako ředitel Ústavu pro péči o matku...

Ve věku 72 let dnes zemřel docent Jaroslav Feyereisl. Významný český gynekolog a porodník stál v čele Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí čtvrt století. O jeho úmrtí informoval...

30. března 2026  10:31,  aktualizováno  15:29

Kolaps dopravy v Řepích. Kvůli zavření krátkého úseku stojí řidiči v kolonách

Kvůli dopravnímu omezení v ulici Na Chobotě se tvoří kolony směrem na Řepy, ale...

Kdo se v pondělí ráno autem či městskou hromadnou dopravou vydal do pražských Řep, ten se musel obrnit pořádnou dávkou trpělivosti. Kvůli rekonstrukci poměrně krátkého úseku u tramvajové točny je...

30. března 2026  10:44,  aktualizováno  14:28

„Dalo se tomu předejít.“ Pěstounka zavražděné holčičky řekla, co předcházelo tragédii

Vraždě dívky se dalo zabránit, říká její pěstounka

Smrti holčičky na pražském sídlišti, z jejíž vraždy je obviněný její otec, se dalo zabránit, říká dívčina dlouhodobá pěstounka, s níž hovořila televize CNN Prima News. Podle ženy se otec děvčete...

30. března 2026  14:14

VIDEO: Kopl mě do hlavy? V Řevnicích vyprošťovali daňky zamotané do sítě

Dramatická záchrana. Daňci se zamotali parožím do sítě

Pracovníci zdravotní služby společnosti Trans Hospital Plus se dnes ráno souhrou náhod ocitli u záchrany dvou daňků v Řevnicích. Samci se tam parožím zamotali do sítě. Posádku, která se pohybovala...

30. března 2026  13:44

Neztratíte se mezi lidmi? Buďte revizorem a vydělejte si až 75 tisíc, láká kraj

Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní...

Středočeský kraj hledá do svého týmu posily na pozice revizora či revizorky. Zájemce láká na poměrně vysoký plat až 75 tisíc korun a nabízí další benefity.

30. března 2026  13:19

Vychutnej si poslední cigaretu, hrozili únosci ženě. Nejsme gang, odmítli u soudu

ilustrační snímek

Pražský městský soud začal rozplétat brutální únos jednadvacetileté ženy, kterou skupina pěti lidí loni v dubnu věznila kvůli penězům. Agresoři oběť zastrašovali střelbou i samopalem a hrozili jí...

30. března 2026  12:58

Rozbili výlohu, hajlovali a zmlátili svědka. Policie hledá partičku výtržníků

Rozbili výlohu a hajlovali na ulici. Policie hledá partu výtržníků

Pražští kriminalisté pátrají po skupině mladých mužů, kteří na začátku roku řádili v ulici Milady Horákové. Agresoři nejprve rozbili výlohu obchodu, a když je chtěl svědek zastavit, napadli ho...

30. března 2026  12:39

Vzepětí velikánů v Praze. Na samém konci přece jen i se čtverným axelem Malinina

Premium
Ilia Malinin při volné jízdě na světovém šampionátu v krasobruslení v Praze.

Jindy velmi kritická Kateřina Kamberská, mezinárodní rozhodčí ISU, v závěru pražského světového šampionátu jen žasla: „Co tu ukázaly ženy, bylo z říše snů. A teď při mužích už mi začínají docházet...

30. března 2026

Surový útok na zastávce v Praze. Muž zlomil napadenému čelist

Kriminalisté hledají muže, který bezdůvodně zaútočil na poškozeného a způsobil...

Pražští kriminalisté pátrají po muži, který vloni v listopadu na zastávce MHD Prosek napadl jiného cestujícího a zlomil mu čelist. Policie v pondělí na webu zveřejnila podrobnosti napadení i kamerový...

30. března 2026  10:42

