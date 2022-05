Rekonstrukce Barrandovského mostu začíná, ráno bude první zkouškou řidičů

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Město pro řidiče, kterých po mostě denně přejede 144 tisíc, vytipovalo nejvhodnější objízdné trasy, posílena je také MHD.

Pracovat se začne na pravé polovině jižní části mostu. Už v sobotu silničáři vyznačili dopravní omezení, v neděli pak najeli na most těžké stroje jako frézy, bagry nebo sklápěče.

Dnes se budou frézovat vozovky na mostě i na rampě nad Strakonickou, ve středu se zbourá i samotná rampa. Silničáři budou zároveň opravovat římsy na mostě. Kvůli zajištění plynulosti dopravy jsou na krajích mostu připraveny speciálně vyčleněné posádky odtahové služby.

Řidičům aut magistrát doporučuje využít vyznačenou objízdnou trasu po Pražském okruhu ve směru k ulici K Barrandovu nebo v opačném směru přejet řeku po Lahovickém mostě na Pražském okruhu u Zbraslavi a dále do města zamířit buď sjezdem v Písnici a ulicí Libušská, či sjezdem na Vestec, popřípadě až k dálnici D1 a odtud zamířit zpět do centra po ulici 5. května. Pražský okruh bude po dobu opravy pro řidiči zdarma.

Objízdné trasy po dobu 1. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu

Město se na rekonstrukci připravilo

Před samotnou rekonstrukcí město provedlo několik úprav přilehlých komunikací, které by měly řidičům během oprav usnadnit cestu. Vznikl například nový odbočovací pruh v místě sjezdu na Modřanskou ve směru na Braník pro pohodlnější a přehlednější odbočování.

V místě sjezdu na ulici Modřanská se rozšiřuje sjízdná rampa z Barrandovského mostu o jeden jízdní pruh. (10. dubna 2022)

Od stavby Pražského okruhu je na něj mezi Písnicí a Dolními Břežany zavřený nájezd včetně celé mimoúrovňové křižovatky. Ta se nyní otevře, což by mělo vést k odlehčení objízdných tras a rozplynutí dopravy.

V první etapě rekonstrukce Barrandovského mostu bude uzavřená také rampa ze Strakonické na most. Kvůli tomu se v pondělí otevře vratná rampa u Lihovaru, aby se řidiči jedoucí z jihu města po Strakonické dostali na druhý břeh.

Rozšířila se také Strakonická, na které bude nový pruh sloužit jako přednostní pruh pro autobusy. „Vydělají na tom úplně všichni. Cestující v MHD se přepraví rychleji do cíle. Lidé tak budou více motivovaní využít autobusovou dopravu. Řidičům aut se zase uvolní místo po lidech, co přesednou do autobusů,“ popsal pražský primátor Zdeněk Hřib.

Město očekává, že řidiči budou více využívat i Most Závodu míru na Zbraslavi, kde přestavěli tři křižovatky na jeho dvou předpolích. Na Komořaské se zase opravila opěrná zeď a zpevnil nestabilní svah podél silnice.

Most se v průběhu let zavře čtyřikrát

Rekonstrukce mostu je rozdělena do čtyř etap. První se uskuteční letos s dobou dopravního omezení 110 dní a další budou postupně navazovat v příštích letech. V letech 2023 a 2024 se doprava omezí vždy na 92 dní a v roce 2025 už jen na 82 dní. Most se nikdy nezavře celý, průjezd bude možný ve třech jízdních pruzích, z původních čtyř, v obou směrech po celou dobu stavby.

Jak se bude opravovat Barrandovský most.

První část soumostí byla otevřena v roce 1983 a most dosud nebyl kompletně opraven. Loni byla opravena spodní část včetně pilířů, kdy si práce nevyžádaly omezení na mostě.