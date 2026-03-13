Žáci školy dýchali azbest. Policie a hygiena vyšetřují stavební firmu, hrozí jí sankce

ilustrační snímek

Robert Božovský
  13:30
Rodiče žáků Základní školy v Komenského ulici v Unhošti a lidé z rodinných domů v jejím okolí jsou zděšeni. Stavební firma zde v závěru minulého týdne zahájila demolici staré přístavby školy. Neodborně přitom likvidovala desky obsahující nebezpečný azbest, ze kterého se mohou do vzduchu uvolňovat rakovinotvorné látky. Jen několik metrů od oken, za nimiž se učily děti.

Bourat přístavbu přitom firma měla až tento týden, kdy má škola jarní prázdniny. Případem se už zabývá policie i krajští hygienici.

Demolice probíhala bez jakýchkoli bezpečnostních opatření. Prášilo to do celého okolí.

obyvatelka domu poblíž školy

Rodiče žáků Základní školy v Komenského ulici v Unhošti a lidé z rodinných domů v jejím okolí jsou zděšeni. Stavební firma zde v závěru minulého týdne zahájila demolici staré přístavby školy....

