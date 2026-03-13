Bourat přístavbu přitom firma měla až tento týden, kdy má škola jarní prázdniny. Případem se už zabývá policie i krajští hygienici.
Demolice probíhala bez jakýchkoli bezpečnostních opatření. Prášilo to do celého okolí.
Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...
V přízemí obchodního centra Nový Smíchov dnes vyrostlo provizorní tržiště tajemných balíčků. Dlouho před tím, než organizátoři odkryli vstupní bránu, začali se před ní zastavovat první zvědavci, aby...
Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...
Čtyři hodiny trval dnes požár plynového potrubí v obydlené ulici v Praze 7 na Letné poblíž budovy ministerstva vnitra. Od plamenů chytly také dva domy, v nichž požár poničil několik bytů. Nikdo se...
Ve čtvrtek vstoupil do českých kin celovečerní dokument o bývalé první dámě Livii Klausové. Nabídl vhled do kariérního i osobního života bývalé první dámy a někdejší diplomatky. Na slavnostní...
Hokejové Kladno zahnalo Spartu do kouta. Outsider trápí favorita i díky Marcelu Marcelovi, urostlému bijci, který kvůli disciplinárnímu trestu v zápase číslo 2 trpěl na tribuně, ale ve třetí bitvě...
Rodiče žáků Základní školy v Komenského ulici v Unhošti a lidé z rodinných domů v jejím okolí jsou zděšeni. Stavební firma zde v závěru minulého týdne zahájila demolici staré přístavby školy....
Nemocnice v pražské pankrácké věznici má od pátku jako první v Česku k dispozici domácí dialýzu pro vězně. V pilotním projektu ji zatím budou využívat dva odsouzení, v budoucnu by se měli na Pankráci...
Pražští hasiči v noci zasahovali u požáru kovového odpadu a elektroodpadu na pomezí Hostivaře a Dolních Měcholup. Kvůli rozsahu zásahu vyhlásili třetí stupeň poplachu, na místě pracovalo několik...
Po květnovém šampionátu ve Švýcarsku mu vyprší smlouva. A co dál? To zatím zůstává nejasné. Ve hře je i varianta, že by trenér Radim Rulík u hokejové reprezentace skončil a už od nadcházející sezony...
Na dohled Vyšehradu získala Praha nový most, který bude sloužit pěším, tramvajové a autobusové dopravě, cyklistům a Integrovanému záchrannému systému. Díky tomu se metropole dočká nových spojení...
Policie pátrá po řidiči, který ve čtvrtek odpoledne srazil v pražském Braníku na přechodu pro chodce jedenáctiletou dívku. Řidič nejprve zastavil a zajímal se o zdravotní stav dívky, pak ale odjel,...
Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Nebýt jeho, fotbalová Sparta by už po úvodním osmifinále Konferenční ligy v Alkmaaru neměla o co hrát. Gólman Jakub Surovčík předvedl několik parádních zákroků. „I u mě by se pár chyb našlo, ale asi...
Tramvaje 14T letos slaví výročí. Pražany a turisty totiž vozí po Praze už rovných 20 let. Dopravní podnik teď první skutečně moderní a nízkopodlažní tramvaje v Praze postupně inovuje. Některá...
Ačkoliv si na jarní rovnodennost musíme ještě chvíli počkat, příroda se tváří, že má o nástupu jara jasno. Podobně hovoří i snímky z pražské zoo, kde si zvířata s chutí užívají venkovní výběhy – jako...
Slavit jeden gól třikrát? A ještě vítězný? Hokejoví Rytíři Kladno se ve čtvrtek proti Spartě ocitli na emoční horské dráze. Výbuch radosti, nervozita, výbuch radosti, nervozita, výbuch radosti. Třetí...
