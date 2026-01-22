Ošetření až pro 12 zraněných. Pražští záchranáři mají nové evakuační vozidlo

Autor: ,
  14:57
Pražská zdravotnická záchranná služba (ZZS) má ve vozovém parku nové evakuační vozidlo k nasazení při událostech s ohrožením většího množství lidí. Médiím ho ve čtvrtek představili zástupci ZZS a magistrátu. Vozidlo nazývané EVA pro až 12 lidí nabízí vedle transportu do nemocnic také prostor pro prvotní ošetření či dočasný úkryt. Pořízení automobilu vyšlo na 7,1 milionu korun s DPH.
Nové evakuační vozidlo pražské záchranky. (22. ledna 2026)

Nové evakuační vozidlo pražské záchranky. (22. ledna 2026) | foto: ČTK

Nové evakuační vozidlo pražské záchranky. (22. ledna 2026)
Nové evakuační vozidlo pražské záchranky. (22. ledna 2026)
Nové evakuační vozidlo pražské záchranky. (22. ledna 2026)
Nové evakuační vozidlo pražské záchranky. (22. ledna 2026)
7 fotografií

Podle ředitele záchranářů Petra Koloucha je vůz užší, aby se dostal i do hůře přístupných oblastí. „Nabídne výrazně lepší průjezdnost pražským provozem, zejména v oblasti sídlišť a hůře dostupných lokalit v centru Prahy,“ uvedl. Zároveň podle něj poskytuje dostatek prostoru.

Posila ve flotile pražské záchranky. Poradí si v terénu i při katastrofách

„Svým vybavením odpovídá EVA do značné míry klasickému záchranářskému sanitnímu vozu, současně je možné podávat kyslíkovou a infuzní terapii až 12 osobám,“ dodala náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženija (ODS). Podle potřeby je možné vozem převést až tři ležící pacienty, případně kombinaci ležících a sedících.

Nové evakuační vozidlo pražské záchranky. (22. ledna 2026)

Záchranná služba bude vozidlo nasazovat například při požárech, únicích chemických látek či k evakuacím domovů pro seniory a dalších sociálních zařízení.

Vůz je vybaven klimatizací, pomůckami pro evakuaci lidí či různými systémy pro vytápění. Délka vozidla je asi osm a šířka dva metry. Záchranáři nyní i s novinkou disponují šesti vozidly pro mimořádné události.

Nové evakuační vozidlo pražské záchranky. (22. ledna 2026)
Nové evakuační vozidlo pražské záchranky. (22. ledna 2026)
Nové evakuační vozidlo pražské záchranky. (22. ledna 2026)
Nové evakuační vozidlo pražské záchranky. (22. ledna 2026)
7 fotografií

ZZS je příspěvkovou organizací hlavního města. Magistrát podle Udženije v tomto volebním období financoval nákup 102 nových vozů pro potřeby záchranářů. „Obnova vozového parku ZZS je pro nás naprostou prioritou,“ řekla náměstkyně.

Nové evakuační vozidlo pražské záchranky. (22. ledna 2026)

Dodala, že u vyřazených vozů se město snaží najít pro ně další uplatnění, některé například odeslalo na Ukrajinu. Loni záchranáři v metropoli řešili přes 146 tisíc událostí, meziročně o 6 tisíc více.

Vstoupit do diskuse

Zatěžkávací zkouška prověřila kvalitu Dvoreckého mostu

Nejčtenější

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...

Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte

Výhledy od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott

Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

Ženu na Smíchově srazil autobus, přišla o nohy

Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026)

Poblíž zastávky Smíchovské nádraží ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu, která kvůli vážným zraněním přišla o nohy. Záchranka ji v umělém spánku převezla do pražského traumacentra. Nehoda na více než...

Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Na dokončovaném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se ve středu odpoledne uskutečnila zatěžovací zkouška. Projektanti při ní měřili pohyb konstrukce při zatížení naloženými nákladními vozy. Jak...

Ošetření až pro 12 zraněných. Pražští záchranáři mají nové evakuační vozidlo

Nové evakuační vozidlo pražské záchranky. (22. ledna 2026)

Pražská zdravotnická záchranná služba (ZZS) má ve vozovém parku nové evakuační vozidlo k nasazení při událostech s ohrožením většího množství lidí. Médiím ho ve čtvrtek představili zástupci ZZS a...

22. ledna 2026  14:57

THC z automatu mladík páčil drátem. Zboží jsem si koupil, ale nevypadlo mi, tvrdil

Strážníci zajistili muže, který se snažil drátem vykrást automat s výrobky THC

Na mladého muže, který se neoprávněně dobýval do automatu s výrobky THC, narazili ve středu večer strážníci v Praze 13. Ke svému počínání si vzal i drát. Prý mu zboží nevypadlo a snažil se k němu...

22. ledna 2026  13:48

Horší než nejbrutálnější mordy. Soud potvrdil doživotí za vraždu před dětmi

Soud začal projednávat případ recidivisty Alexandra Klempara, který je...

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání Alexandra Klempara, a potvrdil mu tak doživotní trest vězení za vraždu a zmrzačení na pražském Žižkové. Klempar podle pravomocného rozsudku v srpnu roku 2023 ubodal...

22. ledna 2026  13:30

Skončím na úřadu práce, kritizuje vyhlášku taxikář. Před zastupiteli protestovali jen tři

Organizátor protestu taxikářů proti chystané bezemisní vyhlášce Petr Marek na...

Pražští zastupitelé budou ve čtvrtek hlasovat o zavedení bezemisních taxíků. Vyhláška by od roku 2030 v ulicích povolovala pouze taxíky na elektrický nebo vodíkový pohon. Taxikáři městu adresovali...

22. ledna 2026  7:30,  aktualizováno  12:51

Pro štěstí na Karlův most. Kouč Barcelony pak chválil Slavii: Standardky má fakt silné

Trenér Barcelony Hansi Flick a v pozadí slávistický kouč Jindřich Trpišovský...

Ještě než usedl do čestné lóže v Edenu, Joan Laporta, prezident fotbalové Barcelony, se odpoledne před výkopem při procházce po Karlově mostě nechal natočit, jak hladí psa na reliéfu sochy svatého...

22. ledna 2026  11:03

Sporná barva světla. U pouličních lamp jde hlavně o bezpečnost, říká správce

Biodynamické veřejné osvětlení ve středočeských Hrusicích (7. 2. 2019)

Teplejší světlo v ulicích měst je sice méně rušivé, ale také méně osvětluje, což znamená menší bezpečnost. Spotřebovává také výrazně více energie. V rozhovoru s ČTK to řekl Tomáš Jílek, ředitel...

22. ledna 2026  8:36

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

21. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  18:24

Emoce sílí. Nerozdělujte nás, prosí lidé z vyhořelého domu. Trápí je řeči o prasečáku

Premium
Ničivý požár v obci Boreč vzal střechu nad hlavou rodinám, které jsou v...

Zástupci města Mladá Boleslav spolu s pracovníky Českého červeného kříže ve středu začali rozvážet obyvatele Žebic, místní části obce Boreč na Mladoboleslavsku, kterým minulý čtvrtek vyhořel dům, do...

21. ledna 2026  17:52

Vyústění luxusní pražské třídy promění Dánové. Jak zvelebí náměstí Miloše Formana?

Takhle bude vypadat náměstí Miloše Formana podle vítězného návrhu dánského...

O budoucí podobě náměstí Miloše Formana u hotelu Fairmont Golden Prague (dříve InterContinental) je rozhodnuto. V mezinárodní architektonické soutěži zvítězilo dánské studio Adept. Zadání přitom...

21. ledna 2026  16:50

Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Na dokončovaném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se ve středu odpoledne uskutečnila zatěžovací zkouška. Projektanti při ní měřili pohyb konstrukce při zatížení naloženými nákladními vozy. Jak...

21. ledna 2026  16:31

VIDEO: Děti hazardovaly na okraji tajícího ledu

Nechoďte na led, varují strážníci z Kralup

Riskování na nejistých ledových plochách je v současném počasí poměrně běžné, jak se přesvědčili i městští policisté v Kralupech nad Vltavou. Ti v pondělí vyjížděli ke skupince dětí, která testovala...

21. ledna 2026  15:36

Kriminalisté uzavřeli případ útěku lva ze zooparku ve Zvoli, trestný čin se nestal

Policisté zasahují ve Zvoli u Prahy, kde museli po útěku zneškodnit lva, který...

Kriminalisté, kteří prověřovali loňský útěk lva ze zooparku ve Zvoli u Prahy, dospěli k závěru, že se nejednalo o trestný čin. Věcí se nyní bude zabývat pověřený úřad v Černošicích, informovala...

21. ledna 2026  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.