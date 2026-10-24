K nehodě došlo v ulici Jugoslávských partyzánů na Praze 6 poblíž autobusové zastávky Dejvická. Podle policie se tramvaj střetla s chodcem narozeným v roce 1990.
Na místo vyrazily posádky Rendez-vous, rychlá zdravotnická pomoc (RZP) i inspektor provozu. Zraněnému muži však začal ještě před jejich příjezdem pomáhat záchranář, který právě cestoval do práce. „První pomoc cca 35letému muži poskytoval před příjezdem posádek náš záchranář, který jel na noční službu,“ uvedla záchranná služba na síti X.
Záchranáři muže na místě ošetřili, zajistili mu žilní vstup, podali léky a tekutiny a po imobilizaci jej převezli do traumacentra.
Nehoda omezila v okolí provoz. „Ve směru k Vítěznému náměstí je omezen provoz vozidel i tramvají,“ uvedli policisté na sociální síti X. Okolnosti střetu nyní vyšetřuje policie.
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