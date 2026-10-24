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Tramvaj srazila v Praze u zastávky Dejvická chodce

Autor:
  19:19
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Policisté a záchranáři zasahovali v sobotu odpoledne u vážné dopravní nehody tramvaje a chodce na Praze 6 se u zastávky Dejvická. Záchranáři zraněného muže po ošetření převezli do traumacentra. Nehoda se dotkla také dopravy, ve směru k Vítěznému náměstí byl omezen provoz automobilů i tramvají. Policie nyní zjišťuje příčinu nehody a to, kdo ji zavinil.

K nehodě došlo v ulici Jugoslávských partyzánů na Praze 6 poblíž autobusové zastávky Dejvická. Podle policie se tramvaj střetla s chodcem narozeným v roce 1990.

Na místo vyrazily posádky Rendez-vous, rychlá zdravotnická pomoc (RZP) i inspektor provozu. Zraněnému muži však začal ještě před jejich příjezdem pomáhat záchranář, který právě cestoval do práce. „První pomoc cca 35letému muži poskytoval před příjezdem posádek náš záchranář, který jel na noční službu,“ uvedla záchranná služba na síti X.

Záchranáři muže na místě ošetřili, zajistili mu žilní vstup, podali léky a tekutiny a po imobilizaci jej převezli do traumacentra.

Nehoda omezila v okolí provoz. „Ve směru k Vítěznému náměstí je omezen provoz vozidel i tramvají,“ uvedli policisté na sociální síti X. Okolnosti střetu nyní vyšetřuje policie.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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