Uvedl to ve středu server Seznam Zprávy na základě vyjádření policie a pražské zdravotnické záchranné služby.
O incidentu informovalo na konci června vedení záchranné služby v interním dokumentu pro pracovníky služby, které v souvislosti s tím žádalo o zvýšenou pozornost při manipulaci s pacienty. Serveru to pak potvrdil mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Karel Kirs.
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Záchranáři podle něj ženu bezprostředně po pádu ošetřili a odvezli do nemocnice. „Během transportu do nemocnice byla pacientka při vědomí,“ doplnil.
Žena podle serveru spadla z nosítek na obrubník. Kirs zatím nechtěl uvést bližší okolnosti pádu.
„Vzhledem k tomu, že je událost předmětem probíhajícího vyšetřování Policie ČR, které od počátku poskytujeme plnou součinnost, nemůžeme se v tuto chvíli vyjadřovat k jejím konkrétním okolnostem ani k průběhu,“ sdělil.
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Policisté incident prověřují a v současnosti nikoho trestně nestíhají. „Nyní jsme ve fázi prověřování a zjišťování, jestli se někdo dopustil trestného činu, nebo ne,“ řekl serveru mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Kirs doplnil, že věcí se zabývá také interní komise záchranné služby. Záchranáři se rovněž snaží oslovit rodinu zemřelé ženy.