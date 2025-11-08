Lovecký pes spadl na Kladensku do studny, hasiči zvíře vytáhli nezraněné

  16:13
Výprava do lesa se změnila v sobotu dopoledne v drama pro myslivce v Hřebči na Kladensku. Jeho pes spadl do studny, s pomocí speciálního postroje jej na povrch museli vytáhnout hasiči. Zvíře vyvázlo nezraněné.
Vyproštění loveckého psa ze studni v Hřebči na Kladensku (8. listopadu 2025) | foto: HZS Středočeského kraje

K vyproštění psa byli profesionální hasiči z Kladna přivolaní chvilku před jedenáctou hodinou, na pomoc jim přispěchali dobrovolničtí kolegové z Hřebče a Poštovic.

„Členové lezeckého družstva se pomocí trojnožky spustili dolů, psa vytáhli na povrch a v pořádku předali majiteli. Zásah měl šťastný konec – zvíře bylo bez zranění,“ uvedli krajští hasiči na síti X.

Chotkovy sady se promění v parádní park s výhledy. Praha ukázala vizualizace

Vítězný návrh na obnovu Chotkových sadů od studia Arkytek. (7. listopadu 2025)

Oživení zeleně, vylepšení mobiliáře i nové prvky zahrnuje plán na revitalizaci Chotkových sadů poblíž Pražského hradu. Nejlepší návrh na obnovu chátrajícího parku představili dnes zástupci Institutu...

7. listopadu 2025  12:25

