K vyproštění psa byli profesionální hasiči z Kladna přivolaní chvilku před jedenáctou hodinou, na pomoc jim přispěchali dobrovolničtí kolegové z Hřebče a Poštovic.
„Členové lezeckého družstva se pomocí trojnožky spustili dolů, psa vytáhli na povrch a v pořádku předali majiteli. Zásah měl šťastný konec – zvíře bylo bez zranění,“ uvedli krajští hasiči na síti X.
