OBRAZEM: Samec uhynul, hasiči evakuovali čápata z továrního komína

Hasiči s výškovou technikou vyjeli ve středu do areálu firem v Hořátvi na Nymbursku, aby zachránili mláďata čápů ze zhruba dvacetimetrového komína. Zásah si vyžádali pracovníci záchranné stanice živočichů, kteří hnízdo už několik let monitorují. Nebylo to poprvé, co zdejší samec uhynul a smrt hrozila i zbytku čapí rodiny.