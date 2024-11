Zrušte výpověď, podporují lidé loď na náplavce. Provozovatelé porušili smlouvu

Zábranský v pátek řekl, že za rozhodnutí o osudu lodi Avoid Floating Gallery a galerie s kavárnou má zodpovědnost Trade Centre Praha (TCP), do které neplánuje zasahovat.

Spolek Dvojka sobě na náplavce od roku 2007 pořádá kulturní akce. V roce 2011 pak začal i provoz lodi Avoid Floating Gallery, kde v sezoně funguje bar a konají se tam koncerty, výstavy a další kulturní program. Podobnou náplň mají i dvě kobky, které si spolek také pronajímá.

TCP nedávno ohlásila, že spolku neprodlouží ani jednu ze smluv. Důvodem bylo podle firmy závažné porušení podmínek, konkrétně to, že spolek přenechával provoz sauny a kavárny v jedné z kobek jiným subjektům. Lodi nájem skončil 11. listopadu, v případě kobek smlouva skončí v sobotu. Výpověď nájmu pro loď již spolek jednou dostal, a to v roce 2020. Po odporu provozovatele a části veřejnosti nakonec na náplavce působil dál. Nyní Pražané vytvořili opět petici, zatím ji podepsalo na 800 lidí.

Podle ředitele spolku Dvojka sobě Ivo Slavíka měl spolek na kotevní hranu po roce 2020 přislíbenou trvalou smlouvu, ale loď od té doby fungovala vždy pod každý měsíc prodlužovaným kontraktem. TCP uváděné důvody jsou podle něj zástupné, protože všechny okolnosti provozu byly městské firmě známy a spolek se nijak nebránil je vyřešit novou smlouvou, kdyby s ním někdo jednal.

Slavík dodal, že kobky se spolku opouštět nechce, ale smlouva zahrnuje drakonické pokuty a provozovatel nemá prostředky na to čekat na výsledek případného soudního sporu. V úvahu podle něj připadá i sbírka, další postup spolek zatím zvažuje. Ředitel zároveň uvedl, že radní Zábranský podle něj může postup TCP pozastavit.

Konec komerčně zaměřených lodí

Zábranský k tomu řekl, že i když ho situace jinak netěší, nemůže ukládat městské firmě, aby ignorovala porušení smlouvy. Aktivně se tak do vztahů mezi TCP a spolkem zapojovat neplánuje.

„Rozhodně neplánuji TCP říkat, co konkrétně tam má mít za nájemníky, to si myslím, že ani není moje role,“ řekl. Dodal nicméně, že bude požadovat zachování kulturní náplně a na provoz nové lodě a případně kobek by městská firma měla vypsat výběrové řízení, do kterého se spolek Dvojka sobě může přihlásit.

Zábranský dodal, že TCP podle jeho informací plánuje neprodloužení smluv i dalším, komerčně zaměřeným lodím kotvícím u náplavky. Avoid podle radního přišla na řadu jako první právě proto, že od roku 2020 má vždy měsíční smlouvu, zatímco jiná plavidla mají na kotviště smlouvy dlouhodobé a je nutné počkat, až skončí.

Činnost spolku podpořil i architekt Osamu Okamura, podle kterého jsou to téměř jediné prostory na náplavce, které si zachovávají kulturní charakter. Navíc podle něj stály v počátcích oživení dříve pusté lokality u řeky. Je proto podle něj nemorální, že po mnohaleté práci chce firma, kterou stoprocentně vlastní Praha, autory celého konceptu z náplavky vystrnadit.