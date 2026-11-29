„Takto dnes ráno vypadaly toalety v příbramském kulturním domě po včerejším věnečku tanečních i souběžném koncertu v music clubu... Zdevastované záchody, nepořádek a spoušť, kterou po sobě někdo zanechal během večera. Smutný pohled a zbytečná práce navíc pro personál,“ uvedl účet www.pribram.cz na Facebook.
Policie věc řešila i s rodiči. „Neznámý pachatel poškodil dveře i toalety. Je tam škoda předběžně 6 tisíc Kč. Máme to evidované jako přestupek,“ uvedla mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.
|
Zdemolovaná školka. Zloděj řádil jako smyslů zbavený, dětem rozbil i hrnečky
Pod příspěvkem začali lidé přestupek komentovat. „Promiňte, ale pokud to jsou WC dole v přízemí, které jsou přístupné prakticky všem z ulice, restaurace a podobně, není nic jednoduššího, než je zcivilizovat, uzamknout a tak jako to funguje i v jiných restauracích, klíč k vyzvednutí u personálu pro hosty restaurace. Pokud si pamatuji, tyto WC ještě rekonstrukci nezažily. Věneček tanečních bych s tím asi přímo nespojovala,“ zněl jeden z nich.
Policie neznámého pachatele nyní hledá.