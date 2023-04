Každý den po něm přejede sto tisíc aut. Začala oprava Radotínského mostu

„Opravuje se mostní dilatace na nejzatíženějším úseku české dálniční sítě. To je nejcitlivější část každé mostní konstrukce. Je to přechod mezi sypanou konstrukcí dálnice a mostní konstrukcí dálnice,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Dilatace mají podle něj obvykle životnost 15 až 25 let, přičemž ta na Radotínském mostu vydržela zhruba 13 let. Důvodem nižší životnosti je podle něj to, že po Radotínském mostě projede denně kolem 100 000 vozidel s vysokým podílem nákladu. Práce podle něj potrvají v optimistickém výhledu 14 dní, v realistickém pravděpodobně až 18 dní.

Za velmi důležité Rýdl označil, aby opravy Radotínského mostu nekolidovaly s plánovanými opravami Barrandovského mostu. „Jsme v komunikaci s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy a magistrátem. Oni začnou pracovat s nějakým omezením na Barrandovském mostu zhruba deset dnů poté, co my tady budeme v nejzazším termínu hotovi,“ řekl Rýdl. Opravovaná část Pražského okruhu poté opět bude sloužit jako objízdná trasa kolem Barrandovského mostu.

Podle Ředitelství silnic a dálnic se největší dopravní komplikace dají očekávat v termínu od pátku 21. dubna od 21:00 hodin do neděle 23. dubna večer, kdy bude doprava vedena ve dvou jízdních pruzích v jednom směru a jednom pruhu v druhém směru.

Dopravní omezení mohli řidiči pociťovat již od konce loňského roku. Tehdy byla porušená dilatace překryta ocelovými kryty, které fungovaly jako retardéry. V úseku se zároveň omezila rychlost na 60 kilometrů za hodinu. Tuto sobotu pak začala instalace dopravního omezení, kdy silničáři snižovali počet jízdních pruhů.