Informovala Správa železnic.
„Rekonstrukcí projde téměř devět kilometrů trati, zvýšíme rychlost vlaků až na 160 km/h a především vybudujeme novou Hlízovskou spojku. Ta odstraní dosavadní křížení vlakových tras v Kolíně, přispěje k plynulosti vlakové dopravy a ke zvýšení kapacity hlavního koridoru. Vlaky z Prahy do Kutné Hory už tak nebudou blokovat spoje na koridoru od Pardubic,“ uvedl ředitel SŽ Tomáš Tóth.
Díky opravě devítikilometrového úseku a instalaci moderního zabezpečovacího zařízení se na trati zvýší rychlost vlaků až na 160 kilometrů v hodině.
Zakázku má na starosti sdružení firem Strabag Rail, Elektrizace železnic Praha, Eurovia CZ, Eurovia Železniční stavby a GJW Praha. Práce vyjdou na 1,656 miliardy korun a potrvají do konce roku 2028.
Díky Hlízovské spojce, tedy nové koleji vybudované na zelené louce, se nebudou křížit trasy vlaků na hlavním koridoru. Zmizí tak jedno z úzkých hrdel české železnice. Cestování rychlíkem se díky tomu zkrátí o 1,5 minuty a regionálními vlaky o minutu.
„Hlavní přínos je zvýšená bezpečnost a hlavně projede více vlaků,“ řekl při pondělním zahájení rekonstrukce ministr dopravy Ivan Bednárik. Dopad na cestující při rekonstrukci bude podle něj minimální.
Oprava čeká také zastávku Hlízov, která získá moderní vybavení. Vzniknou nástupiště, ze kterých cestující pohodlně nastoupí do vlaků. Zastávka bude mít nové přístřešky, informační zařízení a kamerový systém.
Starosta Kutné Hory Lukáš Seifert ocenil vznik Hlízovské spojky, která bude zásadní pro dopravu z Kutné Hory do Prahy. Podotkl, že křížení v Kolíně nyní způsobuje při cestování velké prodlevy. Zároveň si přeje, aby se našly i peníze na investici do kutnohorského nádraží.
Práce na trati Kutná Hora-Kolín začnou přeložkami inženýrských sítí a budováním technologického objektu pro zabezpečovací zařízení. Projekt bude financován z úvěru Evropské investiční banky v programu Czech Rail TEN-T and Regional a z peněz Státního fondu dopravní infrastruktury.