„Takže tím chcete prokázat co?“ zeptal se minulé úterý soudce Obvodního soudu pro Prahu 9 Michal Malý, když mu právní zástupkyně B. T. Štěpánka Frimlová z AK Valíček & Valíčková předala statistiku s výsledky sedmi skupin pražských revizorů.
„V těch závorkách je pořadí,“ vysvětloval B. T. V interních tabulkách DPP chtěl ukázat, že jeho skupina v minulosti dosahovala nejlepších výsledků.
„Celkem mě nezajímá, jak a kudy zajíc běžel, ale kam a jestli doběhl.“
soudce Obv. soudu pro Prahu 9
Zástupce DPP namítl, že už tehdy se v práci B. T. objevila pochybení. Jeho dvokátka je ale označila za drobné administrativní chyby, kterých se dopouštějí zaměstnanci běžně.
Tabulky byly z let 2020 a 2021. Výpověď dostal B. T. v listopadu 2025. „To je čtyři roky předtím, než došlo k tomu, co je základem sporu,“ upozornil soudce.
Začalo šikanózní jednání
„Všechno začalo, když byl kolega Jakub Pekárek povýšen na vedoucího přepravních kontrolorů a na mé místo chtěl dosadit svého kamaráda z odborů. Ač jsem namítal, že si s ním nerozumím a nemá ani 50procentní docházku, takže mi nebude moc platný, udělal ho mým zástupcem. Ty jsme do té doby vůbec neměli,“ popsal B. T.
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Tím mu prý začaly časy šikany. „Abych tam vůbec mohl pracovat, platil jsem si právníka, který mi radil,“ předeslal bývalý revizor, který na pozici strávil 11 let.
Advokátka soudci dokládala, jak se k B. T. choval Pekárek nevhodně například v pracovní skupině Parťáci na WhatsAppu. „Tady ukazujeme, že započalo šikanózní a nevhodné jednání ze strany pana Pekárka,“ řekla Frimlová.
Pochop své nedostatky a odstup
„V této komunikaci se nadřízený o B. T. opakovaně vyjadřoval negativně. Mimo jiné uváděl, že se na pozici vedoucího skupiny nehodí, že by se měl zachovat jako chlap, pochopit své nedostatky a odstoupit. Spolupráce s ním prý je utrpením a není dobrým vedoucím skupiny,“ přiblížila Frimlová.
Kromě toho soudci předala také kopie sporných vytýkacích dopisů nebo sankcí.
„Dostal jsem dvě sankce v jednom dni,“ řekl u soudu B. T. Podle jeho advokátky tak podnik reagoval na stížnost, kterou B. T. podal na nadřízeného v září 2022. Odkázala na dva záznamy o projednání porušení pracovních povinností. Oba jsou z 18. října 2022.
Kudy běžel zajíc
B. T. další stížnost DPP v roce 2023 vyhodnotil jako nedůvodnou. Frimlová u soudu s odkazem na e-maily s vedoucím odboru uvedla, že se snažili domluvit termín jejího projednání. „Nebylo nám umožněno se zúčastnit,“ řekla. V tu chvíli soudce znovu připomněl, že spor se týká výpovědi z roku 2025. „Celkem mě nezajímá, jak a kudy zajíc běžel, ale kam a jestli doběhl,“ poznamenal Malý.
O chystaném propuštění se prý B. T. dozvěděl od anonyma. „Prostřednictvím podatelny DPP mi přišlo anonymní sdělení, že se připravuje ukončení mého pracovního poměru prostřednictvím organizační změny,“ vypověděl bývalý revizor.
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Frimlová zpochybňuje reorganizaci, která se dotkla jejího klienta. „DPP v podkladech uvedl, že ruší sedmou skupinu revizorů, a B. T. označil za jejího vedoucího. On však ve skutečnosti vedl druhou skupinu,“ uvedla advokátka.
B. T. sdělil MF DNES, že v průběhu pracovního poměru hledal pomoc i u ministerstva spravedlnosti, což prý vyvolalo odvetné akce proti němu. Ač jako oznamovatel získal status ochrany, kdy nesmí být vystaven odvetným opatřením nebo rozvázáním pracovního poměru, DPP jej propustil.
„Nabídli mi místo řadového revizora, ale to bych klesl s platem o dvě třídy a pohoršil bych si o 12 tisíc,“ vysvětlil B. T. redakci. Jako samoživitel pečující o dvě děti je nyní už rok doma a usiluje o návrat mezi revizory, ovšem na původní pozici.
Soud zatím přebral podklady od žalobce, o platnosti výpovědi zatím nerozhodl. Jednání bude pokračovat v lednu.