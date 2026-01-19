„Je krásný večer, jdete s partnerkou do parku přímo v centru Prahy a tady ‚náhodou‘ narazíte na romantické místo s výhledem na město: stůl, svíčky, květy, šampaňské, něco na zub. Naprosto ji to ohromí a bude plakat štěstím, věřte mi, že lepší místo k žádosti o ruku v Praze nenajdete!“
Tak zájemcům v angličtině popisuje svou službu Zásnuby na klíč na Letenské vyhlídce firma Prague for two. Pražany i turisty oblíbené místo s výhledem na Vltavu i pražská panoramata je několikrát týdně kvůli soukromému focení obsazené.
I v případě, že by se akce uskutečnila rychle, jistě alespoň na chvíli omezí jiné návštěvníky. Takové jednání má charakter organizované akce, ale ta v každém případě podléhá souhlasu.