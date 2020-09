Mladík ubodal bezdomovce ze strachu, soud mu snížil trest o deset let

Za to, že loni v říjnu ubodal v pražských Vršovicích bezdomovce, půjde dvacetiletý Ondřej Kos do vězení na pět let. Odvolací senát mladíkovi o deset let snížil trest uložený v červenci pražským městským soudem. Skutek totiž překvalifikoval z vraždy na zabití. Kos podle soudu jednal v úleku a ve strachu.