První z případů se odehrál už koncem srpna roku 2022 v Březnici na Příbramsku, další o rok později a třetí dítě měla připravit o život v září 2025 na Berounsku.
O případech informovala policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Uvedla, že Vyšetřovatelé museli detailně zmapovat události sahající několik let do minulosti, prověřit desítky stop, vyslechnout řadu svědků a vyhodnotit rozsáhlé znalecké posudky z oborů soudního lékařství, genetiky, psychiatrie i psychologie.
Podle policie v prvním případě žena v hotelu v Březnici na Příbramsku porodila živého, donošeného chlapce.
„Místo toho, aby novorozenci poskytla základní péči nebo přivolala pomoc, zabalila jej do ručníku a uložila do několika plastových pytlů a povlaku na peřinu. Takto zabalené tělíčko pak zakopala do předem připravené jámy na zahradě hotelu, kde bylo nalezeno až při domovní prohlídce v lednu 2023,“ uvedla mluvčí.
V létě 2023 se situace opakovala. Žena měla porodit další životaschopné dítě a následně ho zbavit života. „Nicméně tělíčko se dosud nepodařilo nalézt.“
Při posledním činu v roce 2025 měla žena své těhotenství před okolím pečlivě tajit. „Po porodu chlapce, který se narodil živý, jej zabalila do ručníku, vložila do pytle a uschovala v obývacím pokoji. Tam ho nechala bez jakékoliv pomoci zemřít. Tělíčko dítěte policisté objevili až v listopadu téhož roku v popelnici,“ popisovala dále mluvčí.
Obviněná žena pak nadále pokračovala před partnery v předstírání těhotenství, břicho si zvětšovala pomocí polštáře.
Partnera se pokusila zapálit v autě, další dítě týrala
Nebyly to jediné závažné skutky, jichž se žena dopustila. Kriminalisté jí prokázali také pokus o vraždu partnera, jehož se pokusila zapálit v autě. Ten ale naštěstí auto stihl opustit. Dalšímu partnerovi vyhrožovala zabitím.
Kriminalisté ženu viní i z týrání jednoho ze svých dětí. Pětiletého syna tvrdě trestala, kdy mu přelepovala ústa izolační páskou, nebo mu do nich opakovaně vpravovala čisticí prostředek na nádobí a téměř denně ho fyzicky trestala. Chlapec byl vystaven dlouhodobému stresu a strádání.
Začátkem listopadu 2026 podal vyšetřovatel na obviněnou ženu, která je vyšetřována vazebně, návrh na podání obžaloby.
Žena je nyní obviněna ze spáchání zvlášť závažných zločinů vraždy, dále ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu, ze zločinu týrání svěřené osoby a ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování.
V případě prokázání viny jí před soudem hrozí 38leté ženě ten nejpřísnější možný postih, a to trest odnětí svobody v délce 15 až 20 let nebo výjimečný trest.