Z Prahy do Kralup už jen pod ETCS. S novým jízdním řádem přijdou i další novinky

Autor: ,
  14:29
Správa železnic (SŽ) zavede výhradní provoz pod evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS na téměř 30 kilometrech koridoru z Prahy do Kralup nad Vltavou. Od neděle 14. prosince, kdy začne platit nový jízdní řád, budou moct úsekem projet pouze vlaky vybavené tímto zabezpečovacím systémem. Na této trati denně projede přes 200 vlaků.
IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)

IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)
IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)
IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)
IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)
8 fotografií

Jednotný evropský zabezpečovač ETCS se zavádí podle Národního implementačního plánu. Dopravci na přípravu měli přibližně pět let. Na začátku tohoto roku bylo 1 208 kilometrů tratí vybaveno ETCS, na konci roku jich bude 1 435. Z toho ve výhradním provozu je zatím 622 kilometrů. O změně informovala v tiskové zprávě.

Konec eurošprtství. Nová vláda brzdí plány na rozšíření nového zabezpečovače

Po roce 2030 má být jednotným evropským zabezpečovačem vybaveno téměř 5 200 kilometrů tratí, zejména transevropské dopravní sítě (TEN-T). Na zbývajících 4 100 kilometrech by měl být zabezpečovací systém nainstalován do roku 2040.

Další novinkou od 14. prosince je ukončení omezení na rekonstruovaném úseku z Karlštejna do Berouna. Otevře se nové nástupiště na nádraží Jihlava město, kde stále pokračují práce na nádražní budově, a zrekonstruovaný most přes Lužnici v Táboře. SŽ na mostu tento týden provedla zatěžkávací zkoušku.

Do Prahy pojedou vlaky z Budějovic bezpečněji díky ETCS. Dráhy přidají expresy

Na modernizovaném nádraží v Brně-Králově Poli bude zprovozněno poslední nástupiště, a to včetně další části podchodu a výtahu. Hotové jsou dokončovací práce na novém nádraží v pražských Bubnech a na navazujícím úseku směrem do zastávky u Výstaviště. Od pondělí 15. prosince bude na bubenském nádraží znovu přístupná návštěvnická terasa. V provozu už je páté nástupiště v Kolíně.

S novým jízdním řádem budou o změnách na tratích strojvedoucí nově informováni v seznamu plánovaných omezení. Bude dostupný i v aplikacích pro strojvedoucí a nahradí dosavadní písemné rozkazy.

1. prosince 2025

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Policejní kolos uvázl na kraji Prahy ve škarpě. Vytahoval ho velký vyprošťovač

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel policejní ostřikovač. (2. prosince...

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel v úterý večer policejní stříkač. Zasekl se, mnohatunový kolos tak ze škarpy vytahovali hasiči za pomoci velkého vyprošťovače. Nikdo se při události nezranil.

Langoš v Praze i za 280. Trhovci stejnými rukavicemi sahají na jídlo, peníze a smrkají

Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)

Adventní trhy v metropoli už několik dní lákají na vánoční atmosféru, kterou sem nasát přicházejí nejen Pražané, ale i turisté z celého světa. Olíznuté prsty od kečupu z langoše a peníze podané...

Zásahovka vtrhla k zabarikádovanému muži, v bytě měl kanystr s hořlavinou

Policisté zasahují v Chotutické ulici v pražských Malešicích, kde je ve 3.patře...

Po více než třech hodinách vyjednávání se policisté dostali do bytu v pražských Malešicích, kde se zabarikádoval muž a hrozil zapálením budovy. Třiatřicetiletého muže zajistili a předali...

Škoda po požáru pneuservisu ve Strašnicích je 200 milionů. Hořely i veterány

Shořel pneuservis ve Strašnicích, škoda je 200 milionů. V garážích byly i...

Noční požár pneuservisu z pátku na sobotu v pražských Strašnicích způsobil škodu 200 milionů korun, sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle dosavadních zjištění byla příčinou...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Nemluví, dorozumívá se pouze posunky. Policisté pátrají, kdo je záhadný muž

Kriminalisté pátrají po totožnosti muže, který nekomunikuje a je již více než...

Pražští policisté v Kobylisích objevili u kontejnerů neznámého muže, který byl silně znečištěný a s hlídkou nekomunikoval. Zdravotníci u něj pak vyloučili zranění a byl převezen do psychiatrické...

9. prosince 2025  13:11

Vlaky u Mnichovic už jezdí, most s uvolněnými kameny není vážněji poškozený

Mladík v Černošicích uvázl ve dveřích osobního vlaku, který ho následně několik...

Vlaky u Mnichovic u Prahy jezdí na trati Praha - Benešov po obou kolejích, sníženou rychlostí na jedné z nich. Odborníci nezjistili vážné poškození tamějšího mostu. V pondělí vypadlo z mostu asi pět...

8. prosince 2025  20:19,  aktualizováno  9. 12. 11:18

Tři měsíce prázdnin. Škola prodloužila kvůli opravám volno, část rodičů se bouří

Základní škola Zárubova v Praze 12

Žáci Základní školy Zárubova budou mít téměř tříměsíční prázdniny. Odsouhlasili to radní městské části Praha 12. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny, která je podle usnesení už v...

9. prosince 2025  9:31

Hřib a Pospíšil končí ve vedení Prahy. Fórum Pirátů odhlasovalo nové obsazení

Zleva Jaromír Beránek (Piráti) a Tomáš Slabihoudek (TOP 09)

Pražské fórum Pirátů schválilo v online hlasování personální změny v pražské radě. S odchodem Zdeňka Hřiba (Piráti) a Jiřího Pospíšila (TOP 09) z rady a jejich nahrazením stranickými kolegy...

9. prosince 2025  8:03

Škoda Auto vyplatí před Vánocemi bonus a prémie, štědré budou i další firmy

Den otevřených dveří v mladoboleslavské automobilce přilákal 80 tisíc...

Část středočeských zaměstnanců se může před Vánocemi těšit na bohatší výplatu než ve zbytku roku. Řada velkých zaměstnavatelů totiž vyplatí takzvaný 13. plat, prémie, případně jinou formu bonusu....

9. prosince 2025

Vlak v pražských Běchovicích srazil člověka. Na místě zemřel

Na železničním koridoru v pražských Běchovicích vlak srazil a usmrtil člověka....

Na železničním koridoru v pražských Běchovicích došlo v pondělí večer k tragické nehodě. Vlak tam srazil a usmrtil člověka. Informoval o tom mluvčí pražské záchranky Karel Kirs. Provoz na trati byl...

8. prosince 2025  21:08,  aktualizováno 

Chtěli moc, tekla krev. Před 105 lety ztratili rudí Lidový dům a změnili Prahu v bojiště

Premium
Scéna z filmu Anna proletářka (1953), zachycující boj o Lidový dům v roce 1920.

Boj o Lidový dům, střelba před parlamentem, vytlučené strážnice i lynčovaní policisté, které dav napadl holemi pobitými hřeby či kameny. Republika se v prosinci 1920 ocitla na pokraji bolševické...

8. prosince 2025

Pochod mezi pastvinami. Jak mě na pražské „Vueltě“ předběhla i chrchlající koza

Spolek Pražská pastvina spolu s dobrovolníky hnal stádo koz na novou pastvinu.

Pražským Zlíchovem se nese mečení a cinkání. Z místní vyhlídky právě vyráží netradiční pochod. Stádo koz doprovází obdobný počet výletníků. Vydávají se na pochod mezi pastvinami. Po celou dobu je to...

8. prosince 2025  18:23

V Praze přes osm hodin nejezdily tramvaje na lince 13, nákladní vůz strhl trolej

ilustrační snímek

Kvůli poškození trolejového vedení v Praze ve Vinohradské ulici přes osm hodin nejela linka číslo 13 mezi zastávkami Muzeum a Flora. K obnovení provozu došlo v 16:30, informovala Pražská integrovaná...

8. prosince 2025  8:55,  aktualizováno  16:41

Vydra olomouckého Šípa nefauloval, při sporu v Jablonci si sudí mohl vybrat

Zleva Jakub Martinec ze Sparty, Jáchym Šíp z Olomouce.

Nejdiskutovanější moment víkendového osmnáctého dějství fotbalové ligy sudí podle komise vyřešili správně. Sigma Olomouc v zápase se Spartou pokutový kop po pádu Jáchyma Šípa zahrávat neměla, domácí...

8. prosince 2025  14:31

Začalo bourání první poloviny Šmejkalky, řidičům na D1 přineslo omezení

Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1. (8....

Stavbaři opravující most Šmejkalka na dálnici D1 u Senohrab začali demolovat polovinu mostu ve směru na Prahu. Doprava je převedena na opačnou stranu dálnice a střední dělicí pás. Dělníci nyní budou...

8. prosince 2025  13:32

Garáže ve středních Čechách podražují jako byty. Výhodný byznys, říkají experti

Premium
ilustrační snímek

Nedostatkové zboží a zároveň dobrá investice. Obě charakteristiky v kraji a také hlavním městě splňují garáže. Ceny zastřešeného stání pro auta trvale rostou a kopírují tak svým vývojem trh s byty....

8. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.